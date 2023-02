Her yer nasıl yazılır, her yer yazımı nasıl olmalıdır? Her yer ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Zengin bir dil olan Türkçe sayısız isim, sıfat, edat, zarf, bağlaç, fiil, zamir ve ünlem sözcüğünü kapsar. Dolayısıyla özellikle sıfat ve isim sözcüğü birlikte kullanıldığı zaman bazı kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı sıklıkla araştırılır. Her sözcüğü de bir sıfat olarak farklı isimleri niteler. Anlamı birer birer hepsi, tamamı ve teker teker hepsi olan her sözcüğü isim türünde olan yer sözcüğü ile birlikte de kullanılır. Bu bağlamda her yerin nasıl yazıldığı mutlaka açıklanmalıdır.

Her yer nasıl yazılır?

Pek çok sözcüğün ayrı mı bitişik mi yazıldığı sorgulanır. Bunun nedeni Türkçede kalıplaşmış kullanımların ya da ayrı yazılsa da bitişik gibi söylenen birçok sözcüğün yer almasıdır. Dolayısıyla hoşça kal, bugün ve her yer gibi sözcüklerin de nasıl yazıldığı kimi durumlarda unutulabilir. "Her yer ayrı mı yazılır?" sorusu da bu bağlamda ön plana çıkar. Bu doğrultuda ilk olarak her sözcüğünün tanımı şu şekilde belirtilebilir:

Önüne geldiği isim benzerlerini "birer birer hepsi, birer birer tamamı veya teker teker hepsi" anlamı çerçevesinde kapsayacak şekilde genelleştirilen söz

Yukarıda belirtilen "her" sözcüğünün tanımıyla birlikte bu sözcüğün sıfat olduğu hatırlatılmalıdır. Bu bağlamda her yer yazımı ayrı olacak şekildedir. Dolayısıyla "Her yer bitişik mi yazılır?" sorusu "hayır" olarak yanıtlanmalıdır. Her yer TDK kurallarına göre bitişik değil ayrı olarak yazılır.

Her yer yazımı ile örnek cümleler

Türkçede günlük konuşmalarda veya bilimsel makalelerde ve edebi metinlerde her yer sözcüğüne sıklıkla rastlanır. Dolayısıyla her yer doğru yazılışının ayrı olduğu belirtildiği gibi bu sözcüklerin birlikte kullanıldığı zaman "var olan bütün alanlar, mekânlar" anlamında kullanılır. Her yer doğru yazılışı ile ilgili cümle örnekleri ise şu şekilde sıralanabilir: