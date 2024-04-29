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Her yer nasıl yazılır? Her yer ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
27.04.2024 16:41
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Sözcüklerin doğru yazım şekilleri, noktalama işaretlerinin doğru kullanımı gibi Türkçe dil bilgisi kurallarına dair her şey Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenir. “Her yer” gibi 2 sözcükten meydana gelen birleşik kelimelerin nasıl yazıldığı, ayrı mı ya da bitişik mi yazılması gerektiği noktasında birçok insanın kafası karışmaktadır. TDK sözcüklerin doğru yazım biçimlerini, sözlüklerinde paylaşmıştır. Peki, her yer nasıl yazılır? Doğru yazılışı nedir?

Her yer sözcüğünün doğru yazım biçimini sorgulayan pek çok sayıda insan mevcuttur. Bu sözcüğü, bazıları ayrı olarak yazarken bazıları ise birleşik olarak yazmaktadır. Bundan dolayı çok fazla kafa karışıklığı yaşanır. Türkçeyi kurallara uygun bir şekilde kullanmak isteyen kişiler, sözlüklerde ve internette TDK yazım kurallarını araştırır. Günümüzde güncel yazım sözlüklerine internet üzerinden kolayca ulaşılabilmektedir. Ayrıca, yazım kılavuzlarında en fazla sorgulanan sözcük türlerinin, bitişik ya da ayrı yazılması gerekenler olduğu görülmektedir.

Her yer nasıl yazılır?

Türkçede iki farklı sözcüğün birleşmesi ile oluşan yeni sözcüklerin doğru yazım biçimleri konusunda çok fazla tereddüt yaşanır. Türkçeyi imla kurallarına uygun bir biçimde kullanmak sosyal ve profesyonel yaşamda oldukça önemlidir. Türk Dil Kurumu, kelimelerin anlamları ve doğru kullanımı konusunda birincil kaynak olarak işlev görür. Her yer TDK tarafından belirlenen dil bilgisi kurallarına göre, ayrı yazılmalıdır. "Her yer" olarak bitişik yazımı Türkçe imla kurallarına aykırıdır.

Her yer birleşik mi yazılır?

Türkçede yer alan sözcüklerin mutlaka bir tane doğru kullanımı bulunur. Sözcükleri imla kurallarına aykırı farklı biçimlerde yazmak uygun değildir. Her yer doğru yazılışı TDK tarafından belirtilmiştir. Buna göre "her yer" ayrı olarak yazılması gereken bir sözcüktür. Bu tür sözcüklerin hatalı olarak yazılması, anlam bozulmalarına neden olabilir ve yazıların kalitelerini olumsuz etkileyebilir.

Her yer ayrı mı yazılır?

Her yer yazımı TDK tarafından belirtilmiş olan kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. TDK tarafından oluşturulan yazım kılavuzlarına göre, her yer doğru yazılışı “her yer” şeklinde olmalıdır. Yazılar yalnızca dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazıldığında anlaşılır, net ve etkili bir iletişim kurulur. Her yer sözcüğünün doğru ve hatalı kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

  • Her yer (doğru kullanım)
  • Heryer ( hatalı kullanım)
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