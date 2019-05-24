Her Yerde Sen dizisi ne zaman başlıyor! Yayın tarihi belli oldu!

İlk bölümüyle 14 Haziran Cuma saat 20.00’de FOX’ta ekrana gelecek olan “Her Yerde Sen”in ilk bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle bu yaza damgasını vurmaya hazırlanan dizide başrolleri Furkan Andıç ve Aybüke Pusat paylaşırken, oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı “Her Yerde Sen” için geri sayım başladı.

HER YERDE SEN GENEL KONUSU NEDİR?

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

“Her Yerde Sen” 14 Haziran’da FOX’ta!

