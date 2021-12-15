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Her yıl köpeğine bir servet harcıyor! Hediyelerinin fiyatı bile dudak uçuklattı

15.12.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler'de yaşayan Alisa Thorne isimli kadın tüm dünyada Noel heyecanını en samimi biçimde yaşayan insanlardan biri. Thorne, her yıl Fabio adındaki köpeği için Noel alışverişi yapıyor. Köpeğinin masraflarının özellikle Noel’de arttığını dile getiren Thorne, yılın en coşkulu olarak yaşandığı bu dönemde 20 bin sterlin (yaklaşık 390 bin TL) harcıyor.

Her yıl köpeğine bir servet harcıyor! Hediyelerinin fiyatı bile dudak uçuklattı

Galler'de yaşayan Alisa Thorne isimli kadın, Noel’de köpeği için özel kıyafet ve aksesuar alışverişi yaptığını açıkladı. Yılın en sevdiği döneminin Noel olduğunu ifade eden kadın köpeği Fabio’yu neşe kaynağı olarak tanımlıyor. 18 aylık köpeğine lüks bir hayat sunmak istediğini dile getiren kadının Noel harcamaları dudak uçuklattı. Noel temalı kıyafet ve aksesuarların yanı sıra Thorne, köpeğine özel olarak bahçede bir kızak, Ren geyiği ve köpek süsleriyle kaplı bir ev inşa ettirdiğini söyledi.

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“BERABER KOMBİN YAPIYORUZ”

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Köpeğinin Swarovski fiyonkları, birkaç butik kıyafeti ve küçük bereleri olduğundan söz eden Thorne, “Benim içinde aynı kombinler var. Sahip olduğum kıyafetlerin bir kısmını ona da yaptırdım. Benzer giyinmek sevimli görünmemizi sağlıyor. Dışarı çıktığımda mutlaka köpek dostu olan yerlere gidiyorum ve Fabio’yu da yanımda götürüyorum” dedi.

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Fabio’nun kıyafetleri kadar Thorne onun sağlığını ve rahatlığını da düşünüyor. Thorne köpeğinin rahat edebilmesi için yanında mutlaka bir bebek arabası gezdiğini ifade ederek, “Fabio ve ben her gün yürüyüşe çıkıyoruz. Çünkü ben de Fabio da oldukça hareketli kişileriz. Şehir merkezine alışverişe gittiğimde onu asla bırakmak istemiyorum. Yorulduğunda ise güzel kırmızı bebek arabasına bindiriyorum” diye konuştu.

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