Hercai dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Reyyan doğumda ölüyor mu?

Her Pazar saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Miran Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenmişti. Peki Hercai dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (65. BÖLÜM)

Hercai dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

HERCAİ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (64. BÖLÜM)

Miran, Reyyan’ın ölümle yüz yüze kaldığını öğrenir. Tüm olanların sorumlusu Füsun’dur ve Miran ona bedelini ödetecektir. Reyyan’ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı da açacaktır. İntikam almak için Cihan’a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmek için yeminler eder. Reyyan’ı kurtarmak amacıyla çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla birlikte sarsılır. Cihan, Füsun’un anlaşma teklifini kabul edecek midir? Azize, seneler sonra kavuştuğu oğlu Hazar’la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi? Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut’tan vazgeçmek durumunda kalacak mı?

HERCAİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (65. BÖLÜM)

Hercai dizisi yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.