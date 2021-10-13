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Hercai dizisinin Harun'u bakın hangi oyuncunun eski nişanlısı çıktı! İlişkiyi ihanet bitirdi!

13.10.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün paylaştığı, kısa zaman önce ekranlara veda eden sevilen dizi Hercai’de Harun karakterine hayat veren Ahmet Kayakesen’in eski nişanlısı da ünlü bir oyuncu çıktı!

Hercai dizisinin Harun'u bakın hangi oyuncunun eski nişanlısı çıktı! İlişkiyi ihanet bitirdi!

Hercai’nin Harun'u Ahmet Kayakesen, en son Kuzey Yıldızı dizisindeki Tülin karakteriyle ekranda boy gösteren Burcu Binici’nin eski nişanlısı çıktı. Ünlü çiftin ilişkisinin, 2016 yılında Ahmet Kayakesen’in oyuncu Burcu Binici’yi aldatması sonucu bittiği öğrenildi.

Hercai dizisinin Harun'u bakın hangi oyuncunun eski nişanlısı çıktı! İlişkiyi ihanet bitirdi!

Burcu Binici, uzun zamandır hareketlerinden şüphelendiği Ahmet Kayakesen’in Whatsapp mesajlarına bakınca Kertenkele dizisindeki rol arkadaşı Yazmeen Baker ile ilişki yaşadığını öğrenmiş, bu mesajların anlamını Kayakesen’e sorunca Kayakesen'den 'Aldattım' yanıtını almıştı. Uğradığı ihaneti sosyal medyadan duyuran Binici, verdiği bir röportajda ''Başrol olunca kendini bir şey olacağım sandı. Paşam sette yemekleri beğenmez diye evde yemek yapıp götürüyordum. Kendimden çok ona değer verdim. Kaburganı elleriyle kırıyormuş gibi canım acıyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Hercai dizisinin Harun'u bakın hangi oyuncunun eski nişanlısı çıktı! İlişkiyi ihanet bitirdi!

ŞAŞIRTAN TESADÜF

Ebru Şahin’le çok yakın arkadaş olan Burcu Binici, yıllar sonra, yakın arkadaşı Ebru Şahin'in kendisini aldatan Ahmet Kayakesen ile aynı projede yer almasıyla acı bir tesadüf yaşamıştı.

Hercai dizisinin Harun'u bakın hangi oyuncunun eski nişanlısı çıktı! İlişkiyi ihanet bitirdi!

Hercai dizisinin Harun'u bakın hangi oyuncunun eski nişanlısı çıktı! İlişkiyi ihanet bitirdi!

Hercai dizisinin Harun'u bakın hangi oyuncunun eski nişanlısı çıktı! İlişkiyi ihanet bitirdi!

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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi
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