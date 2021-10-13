Hercai dizisinin Harun'u bakın hangi oyuncunun eski nişanlısı çıktı! İlişkiyi ihanet bitirdi!

Hercai’nin Harun'u Ahmet Kayakesen, en son Kuzey Yıldızı dizisindeki Tülin karakteriyle ekranda boy gösteren Burcu Binici’nin eski nişanlısı çıktı. Ünlü çiftin ilişkisinin, 2016 yılında Ahmet Kayakesen’in oyuncu Burcu Binici’yi aldatması sonucu bittiği öğrenildi.

Burcu Binici, uzun zamandır hareketlerinden şüphelendiği Ahmet Kayakesen’in Whatsapp mesajlarına bakınca Kertenkele dizisindeki rol arkadaşı Yazmeen Baker ile ilişki yaşadığını öğrenmiş, bu mesajların anlamını Kayakesen’e sorunca Kayakesen'den 'Aldattım' yanıtını almıştı. Uğradığı ihaneti sosyal medyadan duyuran Binici, verdiği bir röportajda ''Başrol olunca kendini bir şey olacağım sandı. Paşam sette yemekleri beğenmez diye evde yemek yapıp götürüyordum. Kendimden çok ona değer verdim. Kaburganı elleriyle kırıyormuş gibi canım acıyor'' ifadelerini kullanmıştı.

ŞAŞIRTAN TESADÜF

Ebru Şahin’le çok yakın arkadaş olan Burcu Binici, yıllar sonra, yakın arkadaşı Ebru Şahin'in kendisini aldatan Ahmet Kayakesen ile aynı projede yer almasıyla acı bir tesadüf yaşamıştı.





