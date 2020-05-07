Hercai hayranlarına kötü haber! Hercai dizisi sezon finali mi yaptı?

Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer'in paylaştığı Hercai dizisinden haber bekleyen izleyiciler, uzun bir süre daha beklemek durumunda kalacak. Hercai'nin ekrana gelen 38. bölümüyle sezon finali yaptığı öğrenildi.

Midyat'ta çekimleri yapılan dizinin bundan sonra aldıkları kararla yeni bölüm çekimleri yapılmayacak. Banu Akdeniz’in sahibi olduğu Mia Yapım son kararını verdi. Bu ortamda dizinin yeni bölümlerinin çekilmesi mümkün bulunmadı.

Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nü buluşturan Hercai dizisi, 2020-2021 sezonuna kadar ara vermiş oldu. Salgın nedeniyle ekibin büyük bir çoğunluğu İstanbul’a dönmüştü. Ancak Midyat’ta kalan 3 oyuncu için seyahat yasağı nedeniyle özel izin çıkartılarak



ATV'nin iki sezondur ilgiyle izlenen yapımında, Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı gibi isimler rol alıyor.



