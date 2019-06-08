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Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin'den makyajsız poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin makyajsız halini paylaşıp takipçilerine teşekkür etti.

Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin'den makyajsız poz

atv’nin Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle gündemde olan Ebru Şahin, instagram paylaşımlarıyla da olay olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, bayram tatilinde takipçilerine bir sürpriz yaparak Cosmopolitan dergisi için çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

Her paylaşımı binlerce beğeni alan Ebru Şahin, son yayınladığı fotoğraflarıyla da kısa süre içinde 300 bine yakın beğeni almıştı.

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Şahin yaptıkları paylaşımların ardından hızlı şekilde 2 milyon takipçiye ulaşınca makyajsız bir fotoğrafını paylaşan Şahin takipçilerine teşekkür etti.

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