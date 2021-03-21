Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den Aslı Samat'a veda! Ebru Şahin ne söyledi?

ATV ekranlarında Pazar akşamları ekrana gelen Hercai dizisinden geçtiğimiz haftalarda Hazar Şadoğlu karakterini canlandıran Serhat Tutumluer’in ayrılacağı haberi paylaşılmıştı. Bu haberin üzerinden çok geçmeden Melike karakterine hayat veren Aslı Samat’ın diziden ayrılacağı haberi, yakın arkadaşlarını ve izleyiciyi üzdü. Aslı Samat’ın vedasına Ebru Şahin de instagram üzerinden paylaşım yaparak duyurdu.

ASLI SAMAT HERCAİ’YE VEDA EDİYOR!

Ebru Şahin InstaStory’den " Reyyan’ımın desteği maviş Melike’ye veda ediyoruz.Karşılıklı bol bol güleceğimiz,özgürce koruyabileceğimiz nice karakter ve hikayelerde buluşalım.Yolun açik olsun " notuyla Asli Samat ile bir fotoğraf paylaştı.

ASLI SAMAT KİMDİR?

Aslı Samat, 25 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Uzaklarda Arama sinema filmi ile gerçekleştirmiştir.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren Aslı Samat 1.65 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur.

Aslı Samat'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Melike) (TV Dizisi)

2018 – Lady Winsley (Ayşe) (Sinema Filmi)

2017 – Ateş Böceği (Şirin) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Simay) (Sinema Filmi)



