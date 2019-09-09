Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü 50 kilo vermiş!

ATV ekranlarının büyük bir ilgiliyle izlenen Hercai dizisnin Miran'ı geçtiğimiz günlerde Vogue dergisine röportaj verdi. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu bir dönem şişman olduğunu hatta 50 kilo verdiğini açıkladı.

Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi.

Yakışıklı oyuncu vücudundaki bu büyük değişimin tamamen iradeden geçtiğini de sözlerine ekledi.

