MAGAZİN

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin poligona giderse...

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2019 09:44 | Son Güncelleme

'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Hercai'nin sezon finali yapmasının ardından İstanbul'a dönen Şahin soluğu poligonda aldı.

“Hercai ”dizisinin yıldız oyuncusu Ebru Şahin, dizisinin sezon finali yapması sonrası soluğu İstanbul’da aldı. ATV'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, başrolünde rol alacağı 'Şuursuz Aşk' filminin çekimlerine başladı. Hayranları, filmli merakla beklerken Ebru Şahin'den ilginç bir paylaşım geldi.

'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin poligona giderek atış yaptı. Önce uzun namlulu silahla atış yapan oyuncu ardından tabancayla denemelerde bulundu.

O görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Şahin, videonun üzerine "normal kız çocuğu olamamak" notunu düştü.

Capture

Hercai dizisiyle büyük bir beğeni toplayan güzel oyuncu Şahin daha sonra verdiği bir röportajda ise reytinglerin sorulmasına şu yanıtı verdi:

”Bu kadar aşırı bir şey beklemiyordum, güzel bir ilgiyle karşıladılar bizi. Rolümüzün gereğini ekrana yansıtabiliyorsak bizi çok mutlu ediyor."

Sette 6 saat mahsur kalındığı sorulduğunda Şahin “Verilen yemek sonrası sonra insanların İlgisinden dolayı mahsur kaldım" yanıtını verdi.

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...
MFÖ, Gaziantep'te hayranlarıyla buluştu MFÖ, Gaziantep'te hayranlarıyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ebru şahin Ebru Şahin hercai Ebru Şahin atış

En Çok Okunan Haberler

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danla Bilic saç rengini değiştirdi! Refika Birgül beğenmedi

Yeni imajı olay oldu! Refika Birgül beğenmedi

Rapçi Ceza: Gerçeği bildiğim halde gözlerim seni aradı

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

MFÖ, Gaziantep'te hayranlarıyla buluştu

MFÖ, Gaziantep'te hayranlarıyla buluştu

Oyuncu Yosi Mizrahi evlendi

Oyuncu Yosi Mizrahi evlendi

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 14 Haziran Cuma sonuçları

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 14 Haziran Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da elenen isim belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.