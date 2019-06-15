Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin poligona giderse...

“Hercai ”dizisinin yıldız oyuncusu Ebru Şahin, dizisinin sezon finali yapması sonrası soluğu İstanbul’da aldı. ATV'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, başrolünde rol alacağı 'Şuursuz Aşk' filminin çekimlerine başladı. Hayranları, filmli merakla beklerken Ebru Şahin'den ilginç bir paylaşım geldi.

'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin poligona giderek atış yaptı. Önce uzun namlulu silahla atış yapan oyuncu ardından tabancayla denemelerde bulundu.

O görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Şahin, videonun üzerine "normal kız çocuğu olamamak" notunu düştü.

Hercai dizisiyle büyük bir beğeni toplayan güzel oyuncu Şahin daha sonra verdiği bir röportajda ise reytinglerin sorulmasına şu yanıtı verdi:

”Bu kadar aşırı bir şey beklemiyordum, güzel bir ilgiyle karşıladılar bizi. Rolümüzün gereğini ekrana yansıtabiliyorsak bizi çok mutlu ediyor."

Sette 6 saat mahsur kalındığı sorulduğunda Şahin “Verilen yemek sonrası sonra insanların İlgisinden dolayı mahsur kaldım" yanıtını verdi.

