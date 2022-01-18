Herkes 16 yaşında zannediyor! Gerçek yaşını tahmin edebilir misiniz?

Günümüzde iletişim genellikle sosyal medya kanalları üzerinden kuruluyor. İnsanlar ilk olarak sosyal medya profilinden kişileri tanıyor ve gerçekteki hallerine ilişkin kendi içlerinde değerlendirmeler yapıyor. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışından kaynaklı olarak kullanılan photoshop ve filtreler kimi zaman kişilerin olduklarından daha farklı görünmesine neden oluyor.

Polly Kostyuk isimli bir sosyal medya kullanıcısı milyonlarca izlenen gönderisinde takipçilerinin ve ilk tanıştığı insanların kendisini 16 yaşında zannettiğini söyleyerek “Gerçek yaşımı tahmin edebilir misiniz?” sorusunu yönelttiği bir paylaşım yaptı. Paylaşımına gelen cevaplar ise sosyal medyada eğlenceli anlara sahne oldu.

“BU İNANILMAZ”

Polly Kostyuk isimli bir sosyal medya kullanıcısı yayınladığı gönderisinde insanların kendisini 16 yaşında zanettiğini ifade etti. İnsanlar yaşını sorduğunda her defasında “daha yaşlı” demek zorunda kaldığını ifade eden Kostyuk, takipçilerinin görüşünü almak istedi.

İnsanların 23 yaşında olduğunu inanmadıklarını anlatan Kostyuk’un takipçileri gönderisini kısa sürede yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıların genç kızın en fazla 18 yaşında gösterdiğine dikkat çekerek güzelliğine dair övgü dolu yorumlar yaptı.



