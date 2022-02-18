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Kendisini asla hamile olarak düşünemediği için kısırlaştırdı! “Çok mutluyum” diyerek kutlama yaptı

18.02.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Abby Ramsey, takipçileriyle ilginç bir haberi paylaştı. Kendisini hamile olarak düşünemediğini ve çocuk sahibi olmaktan korktuğunu dile getiren 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni, kısırlaştırıldığını itiraf etti. Kararından dolayı rahatladığını söyleyen Ramsey, mutlu olduğunu açıkladı.

Kendisini asla hamile olarak düşünemediği için kısırlaştırdı! “Çok mutluyum” diyerek kutlama yaptı

Sosyal medyanın aktif isimlerinden biri olarak kabul edilen Abby Ramsay, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aşırı dindar bir çevrede büyüdüğünü dile getiren Ramsay, çocukluğundan beri toplumsal normlar çerçevesinde yaşamanın kendisini mutsuz hissettirdiğini söyledi.

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SOSYAL MEDYADAN KUTLAMA YAPTI

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Los Angeles’ta yaşayan Ramsey, kişilerin evlenerek çocuk sahibi olmasının bir zorunluluk olmadığını belirtti. Doğum kontrolüyle ilgili olumsuz deneyimler yaşadığını ifade eden Ramsey, bebek taşımayı kaldıramayacağını fark ederek tıbbi olarak kısırlaştırılmaya karar verdi. Kısa süre önce fallop tüplerini yakan ve mühürleyen bir sterilizasyon prosedürü oldu. Bir daha hamile kalamayacağını ise sosyal medyada hesabından kutlama yaparak açıkladı.

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“RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM”

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Hamile kalma fikrinin kendisini huzursuz hissettirdiğini belirten Ramsey, “Hamile olma fikri benim için gerçekten korkunçtu. Ne kadar hayal etmeye çalışsam da bu duruma bir türlü alışamadım. Hamile kalmak istememek için kendimce haklı sebeplerim var. Bu nedenle menopoza kadar bekleyerek kendi önlemlerimi almaya çalışmak yerine bir kerede bu durumdan kesin olarak kurtulmak istedim. Şu anda rahatlamış hissediyorum” dedi.

Sosyal medyada kullanıcılarını kararını eleştirmesine rağmen güvende ve mutlu olduğunu belirten Ramsey, “Bu tamamen benim kararım. Her zaman herkesin vücutlarımız hakkında söyleyecek bir şeyleri oluyor. Ancak bunlara aldırış etmiyorum” diye konuştu

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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