Kendisini asla hamile olarak düşünemediği için kısırlaştırdı! “Çok mutluyum” diyerek kutlama yaptı

Sosyal medyanın aktif isimlerinden biri olarak kabul edilen Abby Ramsay, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aşırı dindar bir çevrede büyüdüğünü dile getiren Ramsay, çocukluğundan beri toplumsal normlar çerçevesinde yaşamanın kendisini mutsuz hissettirdiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN KUTLAMA YAPTI

Los Angeles’ta yaşayan Ramsey, kişilerin evlenerek çocuk sahibi olmasının bir zorunluluk olmadığını belirtti. Doğum kontrolüyle ilgili olumsuz deneyimler yaşadığını ifade eden Ramsey, bebek taşımayı kaldıramayacağını fark ederek tıbbi olarak kısırlaştırılmaya karar verdi. Kısa süre önce fallop tüplerini yakan ve mühürleyen bir sterilizasyon prosedürü oldu. Bir daha hamile kalamayacağını ise sosyal medyada hesabından kutlama yaparak açıkladı.

“RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM”

Hamile kalma fikrinin kendisini huzursuz hissettirdiğini belirten Ramsey, “Hamile olma fikri benim için gerçekten korkunçtu. Ne kadar hayal etmeye çalışsam da bu duruma bir türlü alışamadım. Hamile kalmak istememek için kendimce haklı sebeplerim var. Bu nedenle menopoza kadar bekleyerek kendi önlemlerimi almaya çalışmak yerine bir kerede bu durumdan kesin olarak kurtulmak istedim. Şu anda rahatlamış hissediyorum” dedi.

Sosyal medyada kullanıcılarını kararını eleştirmesine rağmen güvende ve mutlu olduğunu belirten Ramsey, “Bu tamamen benim kararım. Her zaman herkesin vücutlarımız hakkında söyleyecek bir şeyleri oluyor. Ancak bunlara aldırış etmiyorum” diye konuştu



