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  4. Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Uçuşta cep telefonunuzu uçak moduna almazsanız ne olur?

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Uçuşta cep telefonunuzu uçak moduna almazsanız ne olur?

21.11.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcular kalkış ve iniş yapmadan önce akıllı telefonlarını uçak moduna almak zorunda ama çoğumuz bunun nedenini tam olarak bilmeden uyguluyoruz. Bu kural bütün havayolu şirketlerinde evrensel bir kural. Peki neden akıllı telefonları uçak moduna almanız gerekiyor?

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Uçuşta cep telefonunuzu uçak moduna almazsanız ne olur?

Uçak yolculukları sırasında Wİ-Fİ’nin kullanımı pek çok yolcunun günlük işlerine devam etmesini kolaylaştırır. Ancak uçaklarda kalkıştan ve inişten önce mutlaka telefonların uçak moduna alınması istenir. Uçak modu temelde 35 bin fitteki uçaktaki cihazın telefon kulelerine bağlanmak için aramasınıengeller ve sinyal ileten cihazların kullanımını yasaklar.

HENÜZ BİR VAKAYA RASTLANMADI

Uçaklar bu kulelerin ulaşamayacağı bir yerde olduğundan, telefon birini bulmak için yoğun elektrik sinyallerini yerleştirir. Bu elektrik sinyali, potansiyel olarak uçağın navigasyon ekipmanı ve iniş yönlendirme sistemi ile kokpit ekipmanına müdahale edebilir. Telefonlar, pilotun kulaklıklarında rahatsız edici bir sesin çıkmasına bile neden olabilir. Ayrıca, sorunlar hakkında iletişim kurmak için uçakta hoparlör kullanan mürettebat da kesintiye uğrayabilir.
Telefonunuzu uçak moduna almak, bu sinyalin gönderilmesini durdurur.

Tüm telefon sinyallerinin uçak sistemini etkilediğine dair henüz kesin bir kanıt bulamadı. Ancak havayolu kişileri her ihtimale karşın yolcularının kurallara uymasını talep eder.

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