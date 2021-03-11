Herkes Çağrı Atakan'ı beklerken... Survivor'da Barış Özbek diskalifiye mi edildi?

Survivor 2021 yarışmacılarından Barış Özbek, futbol kariyeri ile adından söz ettiriyor. Ünlüler takımında yarışan Survivor Barış diskalifiye mi olacak?

Diskalifiye olaylarıyla konuşulan yarışmada bu sezon diskalifiyenin önü arkası kesilmiyor.

Ünlüler takımının kaptanı olan iddialı yarışmacı Barış Özbek, iddialara göre yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle diskalifiye edildi.

Doğan Keser ile girdiği tartışmalarla da çok konuşulan Özbek, mide rahatsızlığı nedeniyle yarışmalara katılamamıştı. (TV100)

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Özbek, 14 Eylül 1986 tarihinde Castrop-Rauxel, Almanya'da dünyaya geldi. BG Schwerin altyapısında futbola başlayan Barış Özbek, 2003-2004'te Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen altyapısına geçti. Barış, iki sene boyunca A takım forması giydi. 39 maçta 1 gol attı. 2007-2008 sezonunda da takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a transfer oldu.

