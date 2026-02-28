Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Herkes çöpe atıyor ama sandığınızdan daha değerli! Tuvalet kağıdı rulosu bakın ne işe yarıyor

Günlük hayatımızda pek çok eşyayı “işi bitti” diyerek düşünmeden çöpe atıyoruz. Oysa son yıllarda yaygınlaşan sürdürülebilirlik ve sıfır atık anlayışı, aslında atık sandığımız birçok şeyin yeniden kullanılabileceğini gösteriyor. Bunların başında da tuvalet kağıdı ve havlu kağıt ruloları geliyor. Çoğu kişi için basit bir karton parçası olan bu rulolar, doğru kullanıldığında oldukça işe yarayabiliyor. Peki nasıl? İşte detaylar…

Herkes çöpe atıyor ama sandığınızdan daha değerli! Tuvalet kağıdı rulosu bakın ne işe yarıyor
Gökçen Kökden

Birçoğumuz için sadece karton bir silindirden ibaret olan bu tuvalet kağıdı ruloları, aslında hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de doğa dostu çözümlerin anahtarını elinde tutuyor.

Herkes çöpe atıyor ama sandığınızdan daha değerli! Tuvalet kağıdı rulosu bakın ne işe yarıyor 1

Geri dönüşüm akımları, bu küçük karton parçalarının bahçeden çalışma masasına, mutfaktan evcil hayvan bakımına kadar geniş bir yelpazede nasıl altın değerinde birer yardımcıya dönüştüğünü kanıtlıyor. Artık marketten aldığınız o paketlerin içindeki rulolar birer atık olmaktan çıkıyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN O YÖNTEM

Herkes çöpe atıyor ama sandığınızdan daha değerli! Tuvalet kağıdı rulosu bakın ne işe yarıyor 2

Sosyal medyada "Bahçıvan Ish" (Gardening with Ish) gibi uzmanların viral olan videolarıyla başlayan bu farkındalık dalgası, dünya genelinde milyonlarca insanın çöp kutularını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Uzmanlar, özellikle bahçe meraklıları için bu ruloların paha biçilemez olduğunu vurguluyor.

Kimyasal içermeyen, doğal liflerden oluşan ve toprakta kolayca çözünebilen bu kartonlar, aslında doğanın kendi döngüsüne mükemmel uyum sağlıyor. Sadece bir atık olarak gördüğünüz bu rulo, doğru kullanıldığında bitkileriniz için koruyucu bir kalkan, kablo karmaşası için pratik bir düzenleyici ya da çocuklarınız için eğitici bir oyuncağa dönüşebiliyor. Hazırsanız, tuvalet kağıdı rulosunun o mütevazı görüntüsünün ardındaki mucizevi kullanım alanlarını keşfedelim.

BAHÇEDEKİ GİZLİ KAHRAMAN

Herkes çöpe atıyor ama sandığınızdan daha değerli! Tuvalet kağıdı rulosu bakın ne işe yarıyor 3

Bahçecilikle ilgilenenler için tuvalet kağıdı ruloları, plastik saksılara en çevreci alternatif. Ruloların alt kısmını içeri doğru katlayarak oluşturacağınız mini saksılar, tohumların filizlenmesi için ideal ortamı sunar.

Bitkiniz toprağa dikilme aşamasına geldiğinde, onu rulodan çıkarmanıza gerek kalmaz. Ruloyu olduğu gibi toprağa gömebilirsiniz; karton zamanla toprakta çözülür ve kökler doğrudan toprağa yayılır.

Kompostun Karbon Kaynağı: Eğer evde kompost yapıyorsanız, bu rulolar en iyi "kahverengi malzeme" (karbon) kaynağıdır. Küçük parçalara ayırarak kompostunuza eklediğinizde, azot dengesini sağlar ve gübrenizin kalitesini artırır.

EVDEKİ KAOSU BİTİREN DÜZENLEYİCİ ÇÖZÜMLER

Kablo düzenleyici: USB kablolarını, şarj aletlerini veya kulaklıkları düzenli bir şekilde katlayıp rulo içine yerleştirin. Üzerine hangi kablo olduğunu yazarak çekmecelerinizde milimetrik bir düzen oluşturabilirsiniz.

Hediye paketleme: Küçük takılar veya hediyelikler için ruloların uçlarını içeri katlayarak şık ve özgün hediye kutuları tasarlayabilirsiniz.

KUŞ YEMLİĞİ YAPIMI

Herkes çöpe atıyor ama sandığınızdan daha değerli! Tuvalet kağıdı rulosu bakın ne işe yarıyor 4

Kış aylarında kuşlara yardım etmek istiyorsanız, tuvalet kağıdı rulosundan harika bir yemlik yapabilirsiniz. Rulonun dış yüzeyine fıstık ezmesi (şekersiz) sürdükten sonra kuş yemine bulayın ve bir ağaç dalına asın. Hem çocuklar için eğlenceli bir aktivite olacak hem de ekosisteme katkı sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rekor kıran doğum: Yenidoğan bebek tarihe geçti! Rekor kıran doğum: Yenidoğan bebek tarihe geçti!
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da endişelendiren görüntü! Su yüzeyi ölü balıklarla kaplandıSakarya'da endişelendiren görüntü! Su yüzeyi ölü balıklarla kaplandı
Bolivya'da yeni basılan parayı taşıyan askeri uçak düştü!Bolivya'da yeni basılan parayı taşıyan askeri uçak düştü!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ipucu tüyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.