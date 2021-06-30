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Herkes ‘Manukyan’ zannediyordu! Osmanlı döneminde ilk genelev patroniçesi: Langa Fatma

30.06.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın pek çok bölgesinde genelevler yaygın bir şekilde hizmet veriyor. Üstelik bu tanım günümüzde dahi hala yaygın bir şekilde kullanılıyor. Tarihin ilk genelev patroniçesi Manukyan sanılıyordu ancak genelevlerin Osmanlı dönemine kadar uzandığı ortaya çıktı. Osmanlı Devleti’nin ilk genelev patroniçesi Langa Fatma’nın hayatını sizler için araştırdık.

Herkes ‘Manukyan’ zannediyordu! Osmanlı döneminde ilk genelev patroniçesi: Langa Fatma

Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllarca hüküm süren bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini aldı. Ancak Osmanlı Devleti’ne dair hala bilinmeyen pek çok nokta bulunuyor. Sarayın şaşalı yaşamı ve halkın refahı dizi ile filmlere konu oldu. 1299 yılında kurulup 16. yüzyılda dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı Devleti, 20. yüzyılda ise yıkıldı. Osmanlı’da genelevler son dönemde yaygınlaştı ve İstanbul gündemine damga vurdu.

Osmanlı Devleti’nin yönetim şekli ve dini inançları gereğince zina haram olarak sayılıyordu. Ancak yine erkekler meyhanelere giderek eğleniyordu. Bu meyhanelerde kadınlar dans ediyordu. Bu oluşuma devletin son yıllarına kadar genelev adı verilmemişti. 1821 yılında dünya genelinde veba salgının İstanbul’a ulaşmasıyla birlikte Osmanlı’da genelev kalıbı da geldi. Halk salgının nedenini olarak Melek Girmez Sokağı’ndaki eğlence merkezlerini görüyordu. Salgın nedeniyle sokakta bulunan tüm meyhaneler yıkıldı. Sokağın kötü şöhretini unutturmak için Hidayet Camisi yaptırıldı.

Salgının sona ermesiyle birlikye yeniden eğlence amacıyla hizmet eden mekanlar açıldı. 1884 yılında bir talimatname ile ilk resmi genelev oluşturuldu. O dönem Osmanlı hükümdarı ise İkinci Abdülhamit’ti. Açılan genelev Fatih’in Edirnekapı semtinde bulunuyordu. Bu genelevin ilk işletmecisi ise Langa Fatma olarak bilinen bir kadındı. Langa Fatma’nın ölümünün ardından ise genelevler kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Genelev
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