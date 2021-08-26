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  4. Herkes onları izliyor! Oğlunun arkadaşıyla sevgili olan TikToker kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

Herkes onları izliyor! Oğlunun arkadaşıyla sevgili olan TikToker kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

26.08.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Josue ve Tanya çifti aralarındaki 17 yaş farka rağmen sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. TikTok’ta ‘Josueandtanya’ kullanıcı adıyla ilişkilerini gözler önüne seren çift aralarındaki yaş farkının yanı sıra, Josue’in Tanya’nın oğlunun arkadaşı olması nedeniyle de sert bir şekilde eleştiriliyor.

Herkes onları izliyor! Oğlunun arkadaşıyla sevgili olan TikToker kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

Aralarındaki yaş farkını saklamaktan bıktığını ifade eden Tanya, 40 yaşında ve sevgilisinin kendisinden 17 yaş daha küçük olduğunu açıkladı. Takipçilerinin yaş farkı konusunda sert bir şekilde eleştirdikleri çift bir itirafta daha bulundu. Josue’in Tanya’nın büyük oğlunun arkadaşı olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden ilişkilerinde Tanya, çocuklarının bu durumu desteklediğini vurguladı. Kendileri için yapılan olumsuz yorumları dikkate almadıklarını söyleyen Tanya sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak, “Bütün nefret dolu yorumları okuyoruz. Hala rahatsız değiliz” notunu ekledi.

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Olumsuz yorumların yanında çifte destek olan takipçilerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Aralarındaki yaş farkını eleştirmenin doğru bir yaklaşım olmadığını belirten yorumlara Tanya, romantik anlarını paylaşarak teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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