Herkes onları izliyor! Oğlunun arkadaşıyla sevgili olan TikToker kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

Aralarındaki yaş farkını saklamaktan bıktığını ifade eden Tanya, 40 yaşında ve sevgilisinin kendisinden 17 yaş daha küçük olduğunu açıkladı. Takipçilerinin yaş farkı konusunda sert bir şekilde eleştirdikleri çift bir itirafta daha bulundu. Josue’in Tanya’nın büyük oğlunun arkadaşı olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden ilişkilerinde Tanya, çocuklarının bu durumu desteklediğini vurguladı. Kendileri için yapılan olumsuz yorumları dikkate almadıklarını söyleyen Tanya sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak, “Bütün nefret dolu yorumları okuyoruz. Hala rahatsız değiliz” notunu ekledi.

Olumsuz yorumların yanında çifte destek olan takipçilerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Aralarındaki yaş farkını eleştirmenin doğru bir yaklaşım olmadığını belirten yorumlara Tanya, romantik anlarını paylaşarak teşekkür etti.



