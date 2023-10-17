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  4. Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Safir'in yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali ortaya çıktı

Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Safir'in yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali ortaya çıktı

17.10.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Burak Berkay, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Bektaş gibi isimlerin yer aldığı Safir dizisinde Feraye karakterine hayat veren Özge Yağız başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Rol aldığı her yapımda büyük beğeni toplayan Özge Yağız'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Herkesin doğal güzel sandığı ünlü ismin eski halini görenler çok şaşırdı.

Adını Sen Koy, Yemin, Sol Yanım, İçimizden Biri, Baba gibi birçok yapımda rol ala Özge Yağız, şimdilerde Atv'nin yeni dizisi Safir'de Feraye karakterine hayat veriyor. Başarılı oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özge Yağız bu defa estetiksiz haliyle gündem oldu.

Özge Yağız 1

Herkesin doğal güzel sandığı ünlü ismin eski halini görenler çok şaşırdı. Çenesini törpülettiği ve göz kapağını aldırdığı iddia edilen Özge Yağız, sosyal medyada gündem oldu.

Özge Yağız estetiksiz 1

Sosyal medya kullanıcıları; Yağız'ın eski haline ''Her haliyle güzel'', ''Doğal güzel sanıyordum'', ''Artık herkes birbirine benziyor'', ''Botoks güzeli olmuş'' gibi yorumlar yaptılar.

Özge Yağız estteiksiz 2

Özge Yağız 26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Özge Yağız 2

Oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yaptığı bilinen Yağız, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşadı.

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Özge Yağız daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırdı ve bu rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.

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