Kendisini hamile zanneden kadın, karnındaki şişliğin nedenini öğrenince şaşkınlığa uğradı

21 yaşındaki Hollie Welham isimli bir kadın mide bulantısı şikayeti ve karnının genişlemeye başladığını fark ettikten sonra hamile olduğunu düşündü. Ancak hamilelik testi negatif çıkan ve semptomlarına şiddetli kramp, kanama ve sırt ağrısı da eklenen Welham acilen doktora gitti. Yapılan incelemeler sonucunda doktor sağ yumurtalığında futbol topu büyüklüğünde bir kist olduğunu fark etti.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Kendisi de bir sağlık çalışanı olan Welham, “Karnımın büyüklüğüne inanamıyorum. Dokuz aylık hamile gibiyim. Çok rahatsız oldum ve kisti tespit edip çıkarttıkları için şimdi mutluyum. İçinde kist büyüdüğü için yumurtalığımı da almak zorunda kaldılar.” dedi.



