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Kendisini hamile zanneden kadın, karnındaki şişliğin nedenini öğrenince şaşkınlığa uğradı

28.06.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollie Welham isimli bir kadın yaşadığı sağlık sorununun paylaşarak sosyal medyada gündem olmayı başardı. Karnındaki şişliğin günden güne artması üzerine Welham, hamile olduğunu zannetti. Ancak bütün hamilelik testleri negatif çıkınca doktora giden kadın karnında kocaman bir kist olduğunu öğrendi.

Kendisini hamile zanneden kadın, karnındaki şişliğin nedenini öğrenince şaşkınlığa uğradı

21 yaşındaki Hollie Welham isimli bir kadın mide bulantısı şikayeti ve karnının genişlemeye başladığını fark ettikten sonra hamile olduğunu düşündü. Ancak hamilelik testi negatif çıkan ve semptomlarına şiddetli kramp, kanama ve sırt ağrısı da eklenen Welham acilen doktora gitti. Yapılan incelemeler sonucunda doktor sağ yumurtalığında futbol topu büyüklüğünde bir kist olduğunu fark etti.

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Kendisi de bir sağlık çalışanı olan Welham, “Karnımın büyüklüğüne inanamıyorum. Dokuz aylık hamile gibiyim. Çok rahatsız oldum ve kisti tespit edip çıkarttıkları için şimdi mutluyum. İçinde kist büyüdüğü için yumurtalığımı da almak zorunda kaldılar.” dedi.

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