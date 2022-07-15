Herkes onu konuşuyor! Sosyal medya canlı yayınında kendi ölümünü saniye saniye yayınladı, bir anda fenomen dönüştü

Bir Facebook kullanıcısı, kendi ölümünü canlı yayınladıktan sonra fenomen haline geldi. Kocası ve 7 yaşındaki oğluyla birlikte Malezya’nın Sabah kentinde motosikletleriyle seyahat eden aile bir anda büyük bir kaza yaşadı. Rina'nın videosunun ilk beş dakikası, yol boyunca ilerleyen aileyi gösterirken, 38 yaşındaki anne bir elini mutlu bir şekilde kaldırıyor ve diğer eliyle oğluna tutarken barış işareti yapıyordu. Ailenin keyifli anları ise oldukça kısa sürdü ve bir anda kendilerini ölümün kıyısında buldular.

ANİDEN SALLANMAYA BAŞLADI

200.000'den fazla izlenen görüntüde, motosikletin yolun kenarına savrulmadan önce aniden sallanmaya başladığını görüldü.

Kunak İlçe Emniyet Müdürü Müfettiş Sabarudin Rahmat olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ailenin motosikletinin arkasında bulunan araba, motosikler sağa dönüşe başlarken onları geçmeye çalıştı. Ancak o anda motosiklet savrularak dengesini kaybetti. Kazada ailenin babası yol kenarına sürüklenirken, arkada oturan çocuk ve kadın arabanın altına sürüklendi. Adam ve oğlu sadece sıyrıklarla yaralandı, ancak kadın olay yerinde öldü” dedi.



