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  4. Herkes toplanıp izledi! Sokağın ortasında bacaklarının arasına aldığı karpuzu ezdi

Herkes toplanıp izledi! Sokağın ortasında bacaklarının arasına aldığı karpuzu ezdi

14.11.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrinde yaşayan “Fafa Fitness” kullanıcı adını tercihe den fitness fenomeni sosyal medyanın sınırlarını zorlayan bir paylaşıma imza attı. Sokağın ortasında bir karpuzu bacaklarının arasına alarak ezmeye çalışan fenomen ismi çevreden toplanan kalabalık izledi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medyada ‘Fafa Fitness’ olarak bilinen fenomen isim Fafa Araujo ilginç bir paylaşıma imza attı. Günde 3 saat spor salonuna giderek antrenman yaptığını dile getiren fenomen isim yeni YouTube videosu için bir şov yapmak istedi. İşlek bir sokağı seçen fenomen isim bacaklarının arasına bir karpuz alarak onu kaslarıyla ezdi.

DAKİKALAR İÇİNDE PARÇALARA AYIRDI

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Sağlıklı yaşam ve fitness konusunda sosyal medyadan içerik üreten Fafa Araujo, yoğun antrenman temposuna ek olarak protein ağırlıklı bir diyet yapıyor. Sosyal medyadan sağlıklı yaşam tüyoları verdiği paylaşımlarına ek olarak Arujo ilginç bir gösteri yaptı.

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Sokağın ortasında bir karpuzu bacaklarının arasına alan fenomen isim tezahüratlar eşliğinde sıkmaya başladı. Yakalşık 3 dakika içinde karpuzu parçalara ayıran fenomen ismin gönderisi sosyal medyada viral oldu.

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karpuz sosyal medya Fitness

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