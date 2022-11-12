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Eyfel Kulesi’nin önüne taksiyi park edip yetişkin filmi çektiler! “Fransa’dan kovulduk”

12.11.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Andy Lee ve beraberindeki modeller Daisy Eve Lane ile Lacey Amour Fransa’nın Paris şehrinde ilginç bir deneyime imza attılar. Birlikte yetişkin filmi çekmeye karar veren üçlü Eyfel Kulesi’nin önünde park ettikleri aracın içinde çekimlere başladı. Ancak çevredekilerin durumu polise ihbar etmesi üzerine gözaltına alınan üçlü Fransa’dan kovulduklarını iddia etti.

Eyfel Kulesi’nin önüne taksiyi park edip yetişkin filmi çektiler! “Fransa’dan kovulduk”

Fransa’nın başkenti Paris’in sembollerinden biri haline gelen Eyfel Kulesi’nin önünde yetişkin filmi çekmeye karar veren üçlünün planları hesapladıkları gibi gitmedi. Bir taksiyi kiralayarak Eyfel Kulesi’nin önüne park eden yetişkin film yıldızı Andy Lee ve beraberindeki modeller Daisy Eve Lane ile Lacey Amour çevredekilerin rahatsız olması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“GÖRÜNTÜLERİ ELİMDEN ALDILAR”

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34 yaşındaki yeitşkin film yıldızı Andy Lee çekimler sırasında bilerek siyah camlı bir araba seçtiklerini söyleyerek, “Aracın camları siyahtı ama yoldan geçen bir kadın bizi gördü ve polise ihbar etti. Yaptığımızın riskli olduğunu biliyorduk. Polisler geldiğinde giyinerek arabadan inmemizi söylediler ve görüntüleri elimden aldılar. Kameramdan her şeyi silmemi istediler. İngiltere’ye geri döndük. Gerçekten çılgın bir fikirdi ve bunu bir daha deneyeceğimi zannetmiyorum” dedi.

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