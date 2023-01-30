Hesabı gören müşterilerden şikayet yağdı! İstanbul'da fırsatçılar iş başında: Restoranlarda 'kuver' soygunu çığırından çıktı

Restoranlarda su, ekmek, çatal, kaşık gibi servislerden kuver ücreti alınıyor. Kimi mekan müşteri adisyonuna yazarken kimisi ise ikramlara ekliyor. Son dönemdeyse özellikle İstanbul'da fırsatçılar hesabın neredeyse yarısı kadar ücret talep etmeye başladı. Müşteri şikayetlerinin ardı arkası kesilmeyince Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği konuyla ilgili harekete geçti.

RESTORANDAN RESTORANA FARKLI HESAPLANIYOR

Kuver, restoranlarda yemek öncesi masaya konan örtü, tabak, çatal, bıçak, tuzluk anlamına geliyor. Türkiye'de ise daha çok ekmek, su, zeytinyağı gibi ürünler için yazılıyor. Her restoran farklı ücret istiyor.

İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI! 2 BARDAK ÇAYA 90 LİRA HESAP

Bazı restoranlar ise işi çoktan fırsatçılığa dökmüş durumda. ATV Haber'de yer alan habere göre; kuver adı altında faturalara fahiş rakamlar ekleniyor. Öyle ki bazı restoranlarda 2 bardak çay için alınacak 40 liralık hesaba 50 liralık kuver ücreti yansıtılıyor. Pasta servisi için kişi başı 80 lira kuver ücreti yazanlar da var.

KONU BAKANLIĞA İLETİLECEK

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), gelen şikayetler üzerine konuyu Ticaret Bakanlığına taşımaya hazırlanıyor.

Kuverin adisyonun yüzde 15'ini geçmemesi de öneriler arasında.

