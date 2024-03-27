Hesaptaki o detayı paylaştı! Hakaret edip bir de ekstradan para istediler... Bahşiş tartışması sosyal medyayı gülümsetti

Eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutlamak için yemeğe çıktıklarını ifade eden bir kullanıcının Reddit paylaşımı gündem oldu. Restorandaki fişin üzerinde 'Sen bir pisliksin' yazdığını ve karşılığında ise kendisinden 15 dolar (yaklaşık 483 TL) istendiğini görünce şaşkına döndü. Müşteri ilk olarak bunun bahşiş olduğunu düşündü ve garsonla bunun üzerine kavga etti.

Ardından ise hesapta yazan ve kendisinin hakaret olarak algıladığı durumun sadece kokteyl adı olduğu ortaya çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bu benim yapabileceğim bir hataya benziyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nasıl utandığını tahmin edebiliyorum" yorumunu yaptı.