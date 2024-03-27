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    4. Hesaptaki o detayı paylaştı! Hakaret edip bir de ekstradan para istediler... Bahşiş tartışması sosyal medyayı gülümsetti

    Hesaptaki o detayı paylaştı! Hakaret edip bir de ekstradan para istediler... Bahşiş tartışması sosyal medyayı gülümsetti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.03.2024 09:03
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    Reddit'te paylaşılan bir görüntüde restorana ait bir hesaptaki detay dikkatleri çekti. "Sen bir pisliksin" yazan hesabın bulunduğu satırda 15 dolarlık (yaklaşık 483 TL) bir ödeme bulunuyordu. Sosyal medyada kısa sürede bu görüntüler viral olmayı başardı. Kendisine hakaret ederek bir de para istediklerini söyleyen müşteri garsonla konuştuğun ise bunun sadece kokteylin adı olduğunu öğrenince utandığını dile getirdi.

    Eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutlamak için yemeğe çıktıklarını ifade eden bir kullanıcının Reddit paylaşımı gündem oldu. Restorandaki fişin üzerinde 'Sen bir pisliksin' yazdığını ve karşılığında ise kendisinden 15 dolar (yaklaşık 483 TL) istendiğini görünce şaşkına döndü. Müşteri ilk olarak bunun bahşiş olduğunu düşündü ve garsonla bunun üzerine kavga etti.

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    Ardından ise hesapta yazan ve kendisinin hakaret olarak algıladığı durumun sadece kokteyl adı olduğu ortaya çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bu benim yapabileceğim bir hataya benziyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nasıl utandığını tahmin edebiliyorum" yorumunu yaptı.

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