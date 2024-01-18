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    4. Kadının doğum sırasında patronuna gönderdiği video sosyal medyada gündem yarattı! "Bazı e-postaları falan toparlayacağım"

    Kadının doğum sırasında patronuna gönderdiği video sosyal medyada gündem yarattı! "Bazı e-postaları falan toparlayacağım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.01.2024 09:39 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta Tamara Drpic doğum sırasında patronuna gönderdiği videoyu paylaşınca viral olmayı başardı. Anne olmaya hazırlanan genç kadının hastane yatağından attığı videoda, "Doğum beklediğimden önce oldu. Ama merak etmeyin e-postaları toplayacağım. Herhangi bir sorunuz varsa bana bildirin" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyadan doğum yaptığı sırada patronu için çekilen bir videosunu paylaşan Tamara Drpic, yakında anne olmaya hazırlanırken bir yandan da çalışma hayatını yönetmeyi denedi. Hastanede çekilen videosunda hastane önlüğü giyen Drpic, "Aslında bu gece bir bebeğim olacak. Şu anda epidural yüzünden fentanil kullanıyorum. Ama endişelenmeyin, bazı e-postaları falan toparlayacağım. One Note hakkında herhangi bir sorunuz varsa bana bildirin." dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken anlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntüleri çalışan annelerin çoklu görev yapma konusundaki inanılmaz yeteneği olarak yorumladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, insanların çalışma hayatı nedeniyle robotlaştığını söyleyerek duruma isyan etti.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "En özel anında dahi aklında e-posta ve geri dönüş bildirimlerinin olması ne kadar acı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benzer bir durum araba kazası geçirdiğimde benim başıma geldi. Hastanedeyken patronum bana 'kanıt gönder' dedi. Bu gerçekten çok zor bir durumdu" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok doğum
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