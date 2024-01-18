Kadının doğum sırasında patronuna gönderdiği video sosyal medyada gündem yarattı! "Bazı e-postaları falan toparlayacağım"

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "En özel anında dahi aklında e-posta ve geri dönüş bildirimlerinin olması ne kadar acı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benzer bir durum araba kazası geçirdiğimde benim başıma geldi. Hastanedeyken patronum bana 'kanıt gönder' dedi. Bu gerçekten çok zor bir durumdu" diye konuştu.