MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Heyecanla beklenen dizide bomba ayrılık! 2 oyuncu birden dizi başlamadan projeden ayrıldı

Heyecanla beklenen dizide bomba ayrılık! 2 oyuncu birden dizi başlamadan projeden ayrıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2024 16:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, başrolünde yer alacağı Yan Oda dizisinin çekimleri başlamadan kadrodan ayrıldı. Aksel, geçirdiği kaza sonrası bacağını kırdığı için projeden çekilirken Bozoğlu da şartlarda anlaşamadı.

Star Tv'de yayınlanacak olan Yan Oda dizisinde beklenmedik iki ayrılık yaşandı. Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, dizi başlamadan projeden çekilme kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melek Baykal, Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Nezaket Erden, Derya Pınar Ak, Nazlı Çetin, Samet Kaan Kuyucu gibi ünlü isimleri buluşturan Yan Oda dizisinin salı günü okuma provası yapıldı.

ayda

Aile dizisinden Yan Oda'ya transfer olan Ayda Aksel düşüp bacağını kırdığı için ve geçirdiği ameliyattan sonra dinlenmesi gerektiği için kadrodan ayrıldı.

yeşim ceren

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu da sunulan şartlarda anlaşamadığı için projeden çekildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aksel ve Bozoğlu'nun ayrıldığından dolayı yeni oyuncularla görüşülmeye başlandı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ceketinin içine bir şey giymedi! Beğeni yağdı Ceketinin içine bir şey giymedi! Beğeni yağdı
Bir döneme damga vurmuştu! Meltem bakın kim olacakmışBir döneme damga vurmuştu! Meltem bakın kim olacakmış
Son haliyle gündem oldu! 6 ayda 22 kilo verdi Son haliyle gündem oldu! 6 ayda 22 kilo verdi
Anahtar Kelimeler:
Ayda Aksel Yeşim Ceren Bozoğlu Melek Baykal
En Çok Okunan Haberler
Fabrikaya silahlı baskın! İşçileri rehin aldı, özel harekat devrede

Fabrikaya silahlı baskın! İşçileri rehin aldı, özel harekat devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Hoca kılıklı sahtekar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Hoca kılıklı sahtekar

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı!

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı!

‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz

‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz

AK Parti ile YRP arasında sürpriz görüşme! Erbakan'ın açıklaması ertelendi

AK Parti ile YRP arasında sürpriz görüşme! Erbakan'ın açıklaması ertelendi

Program ihbar kabul edildi! Canlı yayında gözaltı

Program ihbar kabul edildi! Canlı yayında gözaltı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.