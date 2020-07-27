Heyecanla beklenen Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ın bazı özellikleri basına sızdı!

2010'da Pekin'de kurulan Xiaomi performans odaklı ürünleri ile birçok kullanıcı tarafından memnuniyetle kullanılıyor. Akıllı telefon modellerinde modern tasarım çizgilerini güçlü donanım ile birleştiren teknoloji şirketi çıkaracağı Xiaomi Mi 10 Pro Plus telefonu ile bu çizgide devam edecek. Şık bir tasarıma sahip olacağı neredeyse herkes tarafından tahmin edilen telefonun açıklanan özellikleri Xiaomi hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

GÜÇLÜ İŞLEMCİYE SAHİP BİR TELEFON OLACAK

Üst segment bir telefon olan Mi 10 Pro Plus'ın güçlü işlemci ile gelmesi olağan bir durumdu. Snapdragon 865, yüksek performansı sebebiyle amiral gemisi telefonlarda oldukça sık kullanılıyor. Xiaomi'nin Mi 10 Pro telefonunu tahtından etmeye hazırlanan Xiaomi 10 Pro Plus da içerisinde Snapdragon 865 ile birlikte gelecek.

Bu yonga setinin 5G imkanı sunması ve Android 11 işletim sistemi ile entegre olabilmesi tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden iki tanesi. Telefon ekranında işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirecek Snapdragon 865, akıllı telefon piyasasında teknoloji meraklılarının ilgisini ve takdirini kazanmış bir işlemci.