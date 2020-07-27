Heyecanla beklenen Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ın bazı özellikleri basına sızdı!

2010'da Pekin'de kurulan Xiaomi performans odaklı ürünleri ile birçok kullanıcı tarafından memnuniyetle kullanılıyor. Akıllı telefon modellerinde modern tasarım çizgilerini güçlü donanım ile birleştiren teknoloji şirketi çıkaracağı Xiaomi Mi 10 Pro Plus telefonu ile bu çizgide devam edecek. Şık bir tasarıma sahip olacağı neredeyse herkes tarafından tahmin edilen telefonun açıklanan özellikleri Xiaomi hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.
Üst segment bir telefon olan Mi 10 Pro Plus'ın güçlü işlemci ile gelmesi olağan bir durumdu. Snapdragon 865, yüksek performansı sebebiyle amiral gemisi telefonlarda oldukça sık kullanılıyor. Xiaomi'nin Mi 10 Pro telefonunu tahtından etmeye hazırlanan Xiaomi 10 Pro Plus da içerisinde Snapdragon 865 ile birlikte gelecek.
Bu yonga setinin 5G imkanı sunması ve Android 11 işletim sistemi ile entegre olabilmesi tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden iki tanesi. Telefon ekranında işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirecek Snapdragon 865, akıllı telefon piyasasında teknoloji meraklılarının ilgisini ve takdirini kazanmış bir işlemci.
Yüksek megapiksele sahip akıllı telefonlar ile fotoğraflarınızda daha fazla ayrıntıyı yakalayabilmeniz için Xiaomi, telefonlarında güçlü kamera özellikleri sunuyor. Amiral gemisi telefonlar arasında zirveye yerleşme iddiası olan Xiaomi Mi 10 Pro Plus, 108 megapiksel kamera ile gelecek. Ayrıca 12x optik zoom ile telefonun kamera özellikleri güçlendirildi. Bu özellikleri ile birlikte üst segment telefonlar içerisinde iddialı bir konuma gelmesi beklenen telefonun açıklanmayan özelliklerinin de dahil olmasıyla standartların üstünde kamera deneyimi sunması bekleniyor.
Gün geçtikçe hızlı şarj teknolojisinde inovasyonlar artıyor. Üst segmentte rekabetçi telefonlar hızlı şarj destekleri ile kullanıcılarına uzun süreli performans deneyimi sunuyor. Xiaomi güçlü özelliklere sahip Mi 10 Pro Plus telefon modelinde 65W hızlı şarj desteğini barındıracak bir donanım sunacak. Kısa süre içinde telefonun şarjını 0'dan 100'e çıkarabilecek bu özellik birçok kullanıcının en önemli kriterlerinden birisi.
Telefonu öne çıkaracak özelliklerinden birisinin ekranı olması bekleniyor. Önceki modellerde bulunan özellikleri artırmayı hedefleyen Çinli şirketin Xiaomi Mi 10 Pro Plus amiral gemisi akıllı telefonu AMOLED ekran ile 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Güçlü işlemcisi ve kaliteli ekranı ile oyun veya günlük işler için kullanım sırasında konforlu bir dokunmatik ekran deneyimi sunacak.
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