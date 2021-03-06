Heyecanlandıran keşif! Sinop’ta yeni bir deniz canlısı bulundu

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun ve ekip arkadaşları Sinop Yarımadası ve civarında dağılım gösteren turbellaria/polycladida (yassı kurt) türleri ile ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonucunda saptanan yassı kurt türlerinden bir tanesi bilim dünyası için ilk kez adlandırılıp tanımlandı. Sinop’ta bulunan türün adı cryptocelis Sinopae olarak belirlendi.

İLK KEZ SİNOP KIYILARINDA KEŞFEDİLDİ

Yürütülen çalışmadan söz eden Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun, “Bu çalışma Sinop Yarımadası ve civarındaki istasyonları kapsayan bir çalışmaydı. Örnekler yürütücüsü olduğum bir TÜBİTAK projesi kapsamında toplandı. Midye yatakları üzerinde yaşayan omurgasız canlıları tespit etmek için 5 istasyonda çalıştık. Biz söz konusu makalede polycladida (platyhelminthes - yassı kurtlar) türlerini yayınladık.

''BİLİM DÜNYASI İÇİN YENİ BİR TÜR''

Yassı kurtların tür çeşitliliğini incelerken bunlardan bir tanesinin şimdiye kadar tanımlanmış türlerden hiçbirine uymadığını fark ettik. Daha sonra meslektaşlarım Tunus’tan Dr. Mehrez Gammoudi ve Arjantin’den Dr. Verónica Natalia Bulnes ile inceleyerek bunun bilim dünyası için yeni bir tür olduğunu tespit ettik. Bu türü Sinop kıyılarından bulduğumuz için, ayrıca yıllardır Sinop’ta çalıştığım ve Sinop’u çok sevdiğim için, Sinop’a atfetmek istedik ve cryptocelis Sinopae olarak adlandırıp tanımlayarak bilim dünyasına kazandırdık” dedi.