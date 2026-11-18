CHP'den bir istifa haberi daha geldi. Tutuklu CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerine belediye başkanlığı görevine vekil olarak seçilen Büşra Özdemir, partisi CHP'den istifa etti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR CHP'DEN İSTİFA ETTİ

CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, Büşra Özdemir'in istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biraz önce parti içi üyelik sistemimize istifası düştü. Kendisi bize bilgi vermedi ancak üyelik sistemimizden istifa ettiğini gördük" dedi.

'GEREKÇESİNİ BİLMİYORUZ'

Özdemir'in istifasının birkaç gündür kamuoyunda konuşulduğunu belirten CHP İl Başkanı Şahin, "Birkaç gündür basında yer alıyor. Ancak istifa gerekçesiyle ilgili bize herhangi bir bilgi vermedi. Hangi gerekçeyle istifa ettiğini bilmiyorum" diye konuştu.

'DOĞRU BULMUYORUM'

Seçilmiş kişilerin parti değiştirmesine karşı olduğunu vurgulayan CHP İl Başkanı Şahin şunları söyledi:

"Daha önce de belirtmiştim. Seçmen iradesiyle gelen kişilerin, seçildikleri iradeye saygı duyması gerekiyor. Ben siyasi seçilmişlerin parti değiştirmesini, hangi parti olursa olsun eskiden beri doğru bulmadığımı belirtmiştim. Antalya seçmeni gereken cevabı seçimlerde hem geçtiği siyasi partiye, hem de Büşra Özdemir'e verecektir diye düşünüyorum."

CHP İl Başkanı Şahin, konuyu takip ettiklerini ve Özdemir'den açıklama beklediklerini belirtti.

Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinde kendisine yöneltilen CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçiş iddiaları hakkındaki soruyu yanıtlayan Büşra Özdemir, "Yazılanlar ve konuşulanlar hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

37 yaşındaki Büşra Özdemir Başkent Hukuk Fakültesi’nden mezun. 2013’te Antalya Barosu’na kayıtlı avukat olarak çalışmaya başlayan Özdemir, 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi meclis üyesi olarak seçilmişti.

Evli ve bir çocuğu olan Özdemir, iyi derecede İngilizce biliyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır