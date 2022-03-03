HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Balkabağı çekirdeği tozu libidoyu yükseltir, saç dökülmesini engeller, kalbi korur...

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Balkabağı çekirdeği tozu libidoyu yükseltir, saç dökülmesini engeller, kalbi korur...

03.03.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitamin, mineral, antioksidan, protein, lif ne ararsanız kabak çekirdeği tozunun içinde var. İnanılmaz olsa da kabak çekirdeği tozunun içinde vücudun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve mineral bol miktarda bulunur. Üstelik kabak çekirdeği tozu aklınıza gelmeyecek kadar çok hastalığa karşı da etkili bir koruyucudur. Balkabağı çekirdeği tozu doğru kullanıldığında libidoyu yükseltir, prostatı korur, uykuyu düzenler, stresi azaltır, kalbi korur, saç dökülmesini engeller...

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Balkabağı çekirdeği tozu libidoyu yükseltir, saç dökülmesini engeller, kalbi korur...

Balkabağı çekirdeği tozu, balkabağı çekirdeklerin bütün halde öğütülmesi ile hazırlanır. Hem dahili olarak hem de cilt bakımı için harici olarak kullanılabilir. Çiğ veya kurutulmuş balkabağı çekirdekleri ile siz de kolaylıkla balkabağı çekirdeği tozu hazırlayabilirsiniz.

iStock-495491212

Balkabağı bol miktarda vitamin, mineral, antioksidan, protein ve lif sunan iyi beslenme açısından zengin bir besindir. Kabak çekirdeği de göz ardı edilmemelidir. Protein, tokoferoller, fitoöstrojenler, omega-3 yağ asitleri ve mineraller gibi faydalarla doludur.

iStock-1314303101

Cilt sağlığını desteklemek, prostat sağlığını desteklemek, uyku problemleri ile baş etmek kabak çekirdeklerinin sağlayacağı birincil faydalar arasındadır. Ayrıca mide, akciğer ve kolon kanserleri dahil olmak üzere belirli kanser türlerinden koruyucu etkiye sahiptir.

BALKABAĞI ÇEKİRDEĞİ TOZUNUN FAYDALARI

İnsan vücudunun kendi başına yapamadığı dokuz temel amino asit vardır. Bu nedenle, esansiyel amino asitler içeren yüksek kaliteli proteinli yiyecekler yemek çok önemlidir.

iStock-1031285082

Kabak çekirdeği de bunlardan biridir. Balkabağı çekirdeği tozu, sağlığınızı desteklemek için harika bir yüksek kaliteli bitki bazlı protein kaynağıdır. Kabak çekirdeği tozu, zengin biyoaktif bileşikler ve antioksidanlar sayesinde hastalıklarla mücadele ve bağışıklık geliştirme potansiyeline sahiptir. Balkabağı çekirdeği tozu günlük potasyum ihtiyacınızın %10'unu sağlar.

  • Uyku düzenini destekler, uykusuzluğun önüne geçer
  • Balkabağı çekirdeği tozu çinko açısından zengindir
  • Kalp sağlığını korur, kolesterolü dengede tutmaya çalışır
  • Balkabağı çekirdeği tozu hem saç dökülmesini engeller hem de saçın uzamasını destekler
  • Sperm sayısı ve kalitesini yükseltir
  • Testosteronu ve libidoyu yükseltir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbn-i Şerif'ten kesin çözüm: Sabahları aç karnına tüketin!İbn-i Şerif'ten kesin çözüm: Sabahları aç karnına tüketin!
Rusya nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmişti! Pentagon'dan dikkat çeken kararRusya nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmişti! Pentagon'dan dikkat çeken karar
Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunu deneyip saçım çıktı diyen bir kişi çıkarmı acaba ?
Herşey güzelde bu çekirdek tozunu ne ölçüde kulanmalıyz onuda bildirseniz iyi olurdu. Pazardan aldığımız kabakların çekirdeklerini zaten hiç atmam. Hatta çekirdeklerin bağlı olduğu peltemsi maddeninde faydalarını öğrenmek lazım.

En Çok Okunan Haberler

'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.