Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Balkabağı çekirdeği tozu libidoyu yükseltir, saç dökülmesini engeller, kalbi korur...

Balkabağı çekirdeği tozu, balkabağı çekirdeklerin bütün halde öğütülmesi ile hazırlanır. Hem dahili olarak hem de cilt bakımı için harici olarak kullanılabilir. Çiğ veya kurutulmuş balkabağı çekirdekleri ile siz de kolaylıkla balkabağı çekirdeği tozu hazırlayabilirsiniz.

Balkabağı bol miktarda vitamin, mineral, antioksidan, protein ve lif sunan iyi beslenme açısından zengin bir besindir. Kabak çekirdeği de göz ardı edilmemelidir. Protein, tokoferoller, fitoöstrojenler, omega-3 yağ asitleri ve mineraller gibi faydalarla doludur.

Cilt sağlığını desteklemek, prostat sağlığını desteklemek, uyku problemleri ile baş etmek kabak çekirdeklerinin sağlayacağı birincil faydalar arasındadır. Ayrıca mide, akciğer ve kolon kanserleri dahil olmak üzere belirli kanser türlerinden koruyucu etkiye sahiptir.

BALKABAĞI ÇEKİRDEĞİ TOZUNUN FAYDALARI

İnsan vücudunun kendi başına yapamadığı dokuz temel amino asit vardır. Bu nedenle, esansiyel amino asitler içeren yüksek kaliteli proteinli yiyecekler yemek çok önemlidir.

Kabak çekirdeği de bunlardan biridir. Balkabağı çekirdeği tozu, sağlığınızı desteklemek için harika bir yüksek kaliteli bitki bazlı protein kaynağıdır. Kabak çekirdeği tozu, zengin biyoaktif bileşikler ve antioksidanlar sayesinde hastalıklarla mücadele ve bağışıklık geliştirme potansiyeline sahiptir. Balkabağı çekirdeği tozu günlük potasyum ihtiyacınızın %10'unu sağlar.

Uyku düzenini destekler, uykusuzluğun önüne geçer

Balkabağı çekirdeği tozu çinko açısından zengindir

Kalp sağlığını korur, kolesterolü dengede tutmaya çalışır

Balkabağı çekirdeği tozu hem saç dökülmesini engeller hem de saçın uzamasını destekler

Sperm sayısı ve kalitesini yükseltir

Testosteronu ve libidoyu yükseltir



