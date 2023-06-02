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  4. Bir gören bir daha baktı! Uçağı havalimanına ulaşan yolcu bir anda soyunup süs havuzunda yıkanmaya başladı

Bir gören bir daha baktı! Uçağı havalimanına ulaşan yolcu bir anda soyunup süs havuzunda yıkanmaya başladı

02.06.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan bir yolcu İtalya’nın Roma şehrindeki bir havalimanında halka açık bir şekilde banyo yapmaya başladı. Uçağının havalimanına ulaşmasından sonra elindeki bavulla birlikte çıkış kapısına doğru yönelen adam bir anda soyunmaya başladı. Bavulundan şampuan çıkartan yolcu süs havuzunda herkesin şaşkın bakışlarına rağmen banyo yaptı.

İtalya’nın Roma şehrinin Fiumicino bölgesindeki Leonardo Da Vinci havalimanına inen bir yolcu ilginç hareketi sayesinde sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Tuhaf görüntüler havalimanının dışındaki bir süs havuzunda yolcunun duş aldığını gösterdi. Kıyafetlerini çıkartarak bir anda iç çamaşırıyla kalan yolcu süs havuzunun çeşmesinin altında durarak köpüklendiği saçlarını ve vücudunu duruladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDME YARATTI

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Söz konusu görüntülerin sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra kullanıcılar duruma yoğun ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Şampuan kullanıyor. Gerçekten inanılmaz bir rahatlık” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten evinde gibi davranıyor” yorumunu ekledi.

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İtalya banyo havalimanı

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