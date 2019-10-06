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Hilal Altınbilek derin sırt dekoltesi ile beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Çukurova'nın Zeliha'sı Hilal Altınbilek sosyal medyayı sallayan bir poz daha paylaştı. Güzel oyuncu derin sırt dekoltesiyle beğeni topladı.

Hilal Altınbilek derin sırt dekoltesi ile beğeni topladı

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi.

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka ile gizli bir şekilde aşk yaşadığı iddia edilen Hilal Altınbilek, Instagram'da paylaştığı pozlarla olay yaratmaya devam ediyor.

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Dizideki oyunculuğuyla birlikte paylaştığı cesur pozları da beğeni toplayan Altınbilek, bu sefer paylaştığı pozuyla çok konuşuldu. Derin dekolteli ve mini elbisesiyle çekilen bir pozunu sosyal medya hesabında yayınlayan Hilal Altınbilek, kısa sürede 50 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum almayı başardı.

Altınbilek pozuna ise yaptığı "Olan biteni izlerken ben" yorumuyla da dikkat çekmeyi başardı.

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