MAGAZİN

Hilal Cebeci'den şaşırtan paylaşım 'Hayatım bir rahibeden farksız'

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 00:45 | Son Güncelleme

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ve seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Hilal Cebeci son paylaşımıyla şaşırttı. Bir rahibe fotoğrafına kendi yüzünü montajlayan Hilal Cebeci, 'Hayatım bir rahibeninkinden farksız. Hatta onlarınki daha eğlencelidir' notunu yazdı.

Hilal Cebeci'den şaşırtan paylaşım 'Hayatım bir rahibeden farksız'

42 yaşındaki şarkıcı Hilal Cebeci, bir dönem seksi pozları ve videolarıyla en çok konuşulan isimler arasında yer alıyordu.

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Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, rahibe pozuyla ilginç bir paylaşıma imza attı. Hilal Cebeci, kendini rahibe olarak montajladığı fotoğrafını paylaştı.

'HAYATIM RAHİBEDEN FARKSIZ'
Bir süredir cesur paylaşımlarına ara Hilal Cebeci, Instagram hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı. Cebeci, kendisini rahibe fotoğrafına montajladı. Hilal Cebeci, Instagram hesabından paylaştığı rahibe fotoğrafına "İnanırmısınız, hayatım bir rahibeninkinden farksız. Hatta onlarınki daha eğlencelidir. NET" yorumunu yazdı.

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Hilal Cebeci hilal cebeci instagram instagram Rahibe

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