MAGAZİN

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

Çav Bella şarkısını söyleyen Hilal Cebeci'ye sosyal medya üzerinden eleştiri yağıyor! Athena Gökhan da eleştirenler arasında! Gökhan'ın eleştirisine Hilal Cebeci sessiz kalmadı

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci’nin Çav Bella’yı yorumlamasına ve şarkıya La Casa de Papel dizisinin temasıyla bir klip çekmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Klibi yayınladığı günden beri tepki alan Cebeci yaptığı açıklamada "Türkiye'de sol bitmiş, bir solcu olarak çok üzülüyorum" demişti.

Hilal Cebeci'nin klibine bir eleştiri de Athena Gökhan’dan geldi. Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından, “Gitti güzelim ‘Ciao Bella’ Yasak olması lazım böyle eserlerin bu amaçlarda yorumlanması!” mesajını yazdı.

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Hilal Cebeci’nin söz konusu mesaja verdiği cevap ise şöyleydi:

“Eserin adı Bella Ciao, daha bundan haberin yok, ahkam kesiyorsun. İçi boş balonlarsınız.”

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