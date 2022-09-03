Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce kapatıp geri dikti

İsmi açıklanmayan hamile bir kadın bebeğinin birkaç aylık prematüre olduğunu fark etmeden önce sezeryan ameliyatına alındı. Ancak bebeğin henüz yaşamını idame ettirecek kadar olgunlaşmadığını dile getiren doktor doğuma son vererek annenin karnını kapattı. Hindustan Times’ın haberine göre, Operasyon, Karimganj Sivil Hastanesi'nde kıdemli doktor Dr AK Biswas tarafından gerçekleştirildi. Belirsiz nedenlerden dolayı, operasyonu annenin 9 Aralık'ta doğum yapmasından üç aydan fazla bir süre önce gerçekleştirildi.

“AİLESİ İSTEDİĞİ İÇİN YAPTIM”

Dr. Biswas polise verdiği ifadesinde, ailenin ameliyatı istediğini ancak nedenini kendisine açıklamadıklarını söyledi. Aile üyelerinin ameliyata devam etmesini istemesine rağmen fetüsün durumunu görünce operasyonu bitirdiğini dile getiren Dr. Biswas, “Beklenen tarihin Aralık ayında olduğunu biliyordum ama karmaşık vakalarda erken ameliyatlar yapıyoruz. Ağrı şiddetliydi ve aile üyeleri ameliyata devam etmemi istedi. Aile istediği için yaptım. Ameliyat sırasında fetüsün olgunlaşmamış olduğunu fark ettim ve tekrar diktim." dedi.

Hastane, olayı araştırmak için yedi kişilik bir ekip topladı. Hastanın başarısız operasyondan on gün sonra eve gönderildiği, ancak sağlığı kötüleşince hastaneye geri döndüğü söyleniyor.



