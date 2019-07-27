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Hindistan’da sel felaketi! 700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel, Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninin, Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu.

700 KİŞİ MAHSUR KALDI

Trendeki 700 kişinin mahsur kaldığı; kadın ve çocuklardan oluşan 200 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken; trenin bulunduğu bölgeye 2 helikopter ve 6 kurtarma botunun sevk edildiği belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hindistan Hava Kuvvetleri ve Hindistan Deniz Kuvvetleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken; yolcu trenindeki kurtarma çalışmalarına dair havadan görüntü yayınladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Hindistan yolcu treni

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