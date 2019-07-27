Hindistan’da sel felaketi! 700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı

Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel, Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninin, Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu.
700 KİŞİ MAHSUR KALDI
Trendeki 700 kişinin mahsur kaldığı; kadın ve çocuklardan oluşan 200 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken; trenin bulunduğu bölgeye 2 helikopter ve 6 kurtarma botunun sevk edildiği belirtildi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Hindistan Hava Kuvvetleri ve Hindistan Deniz Kuvvetleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken; yolcu trenindeki kurtarma çalışmalarına dair havadan görüntü yayınladı.
(DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum