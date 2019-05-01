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Üniversite sınavını kazanamayan 25 genç intihar etti

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Hindistan'ın merkezinde bulunan Telangana eyaletinde, 25 öğrenci üniversiteye giriş sınavında başarısız olduklarını öğrendikten sonra intihar etti.

Üniversite sınavını kazanamayan 25 genç intihar etti

Hindistan'ın Telangana eyaletinde üniversiteye giriş sınavında başarısız olduklarını öğrenen 25 öğrenci intihar etti. En son kurbanlar arasında, sonuçları öğrendikten sonra kendisini tren raylarına atan bir genç ile kendisini ateşe verdikten sonra ölen bir öğrencinin olduğu açıklandı.

Hindistan'da Orta Öğretim Kurulu, sınav sonuçlarını 18 Nisan'da yayınladı. Şubat ile Mart arasında sınava giren 1 milyon öğrenciden 350 bininin başarısız olduğu açıklandı. Sınavı geçemeyen öğrenci sayısının çok yüksek olması, testlerin tekrar gözden geçirilmesini isteyen ailelerin ve eğitimcilerin endişelerini gündeme getirdi.

Gençlerin birçoğu önceki testlerde iyi notlar almış, Telangana eyalet yöneticisi Kalvakuntla Chandrashekar Rao ise soruşturma başlattığını açıklamıştı. Yerel basında yer alan iddialara göre, özel bilgisayar Globearena tarafından yürütülen bir programda kullanılan yeni sistemin testlerin değerlendirilmesinde ciddi kusurlarının ortaya çıkması da sıkıntıya neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan india intihar üniversite

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