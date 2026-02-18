Mynet Trend

HIV pozitif olduğunu evlilik arifesindeki eşinden gizledi: Mahkemeden dikkat çeken karar

Evlilikten önce HIV pozitif olduğu belirlenen ve tedaviye başlanan sanık hakkında “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Mahkeme suç vasfını değiştirerek 10 ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karar, istinaf tarafından da hukuka uygun bulundu.

İki hastanede, 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğu evlilik tarihinden önce belirlenip tedavisine başlanan E.K.'nin, bunu eşinden sakladığı gerekçesiyle hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava karara bağlandı.

EVLİLİK ÖNCESİ HIV POZİTİF OLDUĞU BELİRLENDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, müştekinin laboratuvar testinde HIV virüsü testinin negatif çıktığını belirtti.

Sanık E.K.'nin üzerine atılı suç vasfının değiştiğini belirten mahkeme, sanığı "kadına karşı kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

İSTİNAF KARARI ONADI

Dosya, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan istinaf, yerel mahkemece verilen kararı hukuka uygun buldu.

NE OLMUŞTU?

İki hastanede yaptırdığı test sonucu pozitif çıkmasının ardından tedaviye alınan ve ilaç kullanmaya başlayan E.K., 26 Şubat 2023'te K.K. ile evlenmişti.

Nikah işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K, hastalığını eşinden saklamış, kendisini ilaç kullanırken gören eşine, enfeksiyon nedeniyle bunları aldığını söylemişti.

EVDE BULUNAN NOT ŞÜPHE UYANDIRDI

K.K.'nin evde temizlik yaptığı sırada eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazılı bir not bulması üzerine E.K., ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söyledi. Ancak K.K., eşine tekrar test yaptırmış ve sonucu HIV pozitif çıkmıştı.

K.K.'nin, hastalığını kendisinden saklayan eşi hakkında avukatı aracılığıyla şikâyette bulunması üzerine E.K. hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, İl Sağlık Müdürlüğünden soruşturma dosyasına sunulan evraklar ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre, sanığın 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te iki farklı hastanede yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğunun evlilik tarihinden önce belirlendiği ve tedavisine başlandığı anlatılmıştı.

Sanığın evlenmeden önce virüsü taşıdığını bilmesine rağmen müştekinin sağlığını hiçe sayarak eşiyle cinsel birliktelik yaşadığı ifade edilen iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Öte yandan, çiftin Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde açılan boşanma davası sürüyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

