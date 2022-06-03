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Eş değiştirme partileriyle ünlenen TikTok fenomeni Taylor Frankie Paul’un açıklaması olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

03.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Utah’ta yaşayan Tiktok fenomeni Taylor Frankie Paul sosyal medyadan “MomTok” etiketiyle kocasıyla beraber yaşadıkları çok eşli ilişkilere dair paylaşımlar yapıyordu. Birbirlerine büyük bir tutkuyla bağlı olduklarını ve ilişkilerine heyecan getirmek için çok eşli deneyimleri yaşadıklarını ifade eden Paul, sosyal medya canlı yayınında boşanacaklarını duyurdu.

Eş değiştirme partileriyle ünlenen TikTok fenomeni Taylor Frankie Paul’un açıklaması olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Utah’ta yaşayan Tiktok fenomeni Taylor Frankie Paul ve eşi Tate Taylor’un evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. İki çocuğu olan çift, çok eşli ve açık ilişkilerini sosyal medyadan paylaşarak kısa sürede ünlenmeyi başarmıştı. Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında eşiyle aralarındaki anlaşmanın bozulmasından dolayı boşanacaklarını ifade eden Paul, “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde yaşananlar büyük bir faciaya neden oldu. Bizimle beraber birkaç çift daha boşanmaya hazırlanıyor” dedi.

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Hayranlarının büyük bir üzüntüyle karşıladıkları boşanma haberinin nedeni olarak Paul, yakın arkadaşlarıyla yaptıkları eş değiştirme partisini gösterdi.

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“KİMSE MASUM DEĞİL”

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İlişkilerinde tarafların özgür hissetmesi gerektiğini savunan Paul, “Tate ile aramızda kimsenin anlayamadığı bir anlaşma vardı. Çok eşli ilişkilerde ikimizinde belirlediği sınırlar söz konusuydu. Ancak Tate geçen gün arkadaşlarımızın eşleriyle buluştuğumuzda bu sınırı aştı ve beni aldattı. Kimse masum değil biliyorum. Ancak bunu açıklamak istedim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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