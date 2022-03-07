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Hint doktorun zor anları! Panter ve jaguarıyla bodrumda mahsur kaldı

07.03.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da yaşayan bir Hint doktorun, siyah panter ve jaguarla evinin bodrum katında mahsur kaldığı bildirildi. BBC’nin haberine göre, Hint doktor Girikumar Patil, Ukrayna-Rusya savaşı sırasında evinde beslediği panter ve jaguarla bodrum katına sığındı.

Hint doktorun zor anları! Panter ve jaguarıyla bodrumda mahsur kaldı

Luhansk oblastında bulunan Severodonetsk şehrinde 6 yılı aşkın süredir yaşayan Patil, Hindistan'daki ailesinin çağrısına rağmen hayvanları olmadan ülkesine dönmek istemedi. Patil, yaptığı açıklamada, savaş bölgesinde sıkışıp kaldığını ve endişeli olduğunu söyledi. Etraftaki bomba seslerinin büyük kedileri korkuttuğunu belirten Patil, bölgedeki tek Hint vatandaşının kendisi olduğunu, komşularının yakın bölgelerdeki kasabalara gittiğini kaydetti.

SADECE YEMEK ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR

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Sadece hayvanlara yiyecek almak için dışarı çıktığını aktaran Patil, savaştan önce iki katlı evinde beslediği jaguar ve panteri, 20 ay önce 35 bin dolara Kiev hayvanat bahçesinden satın aldığını ifade etti.

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“BU GÖRDÜĞÜM İKİNCİ SAVAŞ”

Hint doktor 2014 yılında çatışmalar başladığı sırada Luhansk’ta yeni doktorluğa başlamıştı. O dönemde Hint yemekleri yapan bir restoran sahibi olduğunu belirten Patil, savaş nedeniyle dükkanını kaybetmişti. Daha sonra Ukryana kontrolündeki bölgeye taşınan Patil, bu çatışmaların gördüğü ikinci savaş olduğunu dile getirdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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