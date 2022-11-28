Hintli küçük kızın Türk dondurmacıyla eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu! Dondurmasını alamayınca sinirlendi

Hindistan’da çekilen bir görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. Ailesiyle birlikte Türk bir dondurmacının tezgahından bir top sade dondurma almak isteyen küçük kız eğlenceli bir oyunun parçası olduğundan habersizdi. Kahramanmaraş dondurmacılarının klasiği haline gelen dondurma kaçırma oyununun bu seferki kurbanı Hintli küçük kız oldu. Dondurmasını almak için her hamle yaptığında elinde sadece bir külahla kalan kız sinirlendi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde küçük kızı etrafına yetişkinlerden oluşan bir kalabalık toplandı. Dondurmacıya boş bir külah fırlatan küçük kız dondurmaya yumruk atmaya başladı. Ebeveynin sakinleştirdiği kız ağlamaya başlayınca dondurmasına kavuştu.

Eğlenceli görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bir kere yapsa haklı ama bu gerçekten sinir bozucu” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Hem üzüldüm hem de komik buldum” dedi.