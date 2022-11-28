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Hintli küçük kızın Türk dondurmacıyla eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu! Dondurmasını alamayınca sinirlendi

28.11.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dondurma almak isteyen Hintli küçük bir kızın Türk dondurmacıyla yaşadığı ilginç anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Türk dondurmacının geleneksel külah kaçırma oyunu ismi açıklanmayan Hintli kızı kızdırdı. Dondurmacının yaptığı şakalara sinirlenen Hintli kız sonunda ağlayarak dondurmasına kavuştu.

Hindistan’da çekilen bir görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. Ailesiyle birlikte Türk bir dondurmacının tezgahından bir top sade dondurma almak isteyen küçük kız eğlenceli bir oyunun parçası olduğundan habersizdi. Kahramanmaraş dondurmacılarının klasiği haline gelen dondurma kaçırma oyununun bu seferki kurbanı Hintli küçük kız oldu. Dondurmasını almak için her hamle yaptığında elinde sadece bir külahla kalan kız sinirlendi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde küçük kızı etrafına yetişkinlerden oluşan bir kalabalık toplandı. Dondurmacıya boş bir külah fırlatan küçük kız dondurmaya yumruk atmaya başladı. Ebeveynin sakinleştirdiği kız ağlamaya başlayınca dondurmasına kavuştu.

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Eğlenceli görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bir kere yapsa haklı ama bu gerçekten sinir bozucu” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Hem üzüldüm hem de komik buldum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan dondurma

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