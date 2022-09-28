Hırsız önce arabasını çaldı! Kaçmaya çalışırken çaldığı arabanın sahibine çarptı

Galler’in başkenti Cardiff’te yaşanan bir hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılması sosyal medyada ilgi çekti. Wales Online’in haberine göre kimliği belirlenemeyen hırsız, güpegündüz arabayı çalmak için hamle yaptı. Arabasının çalındığını fark ederek yanına gelen kadın, hırsızın aracını çalmasını engellemek için yolcu koltuğunun kapısından binmeye çalıştı. Ancak hırsız kendisini engellemeye çalışan kadının yüzüne kapıyı kapattı ve hızla olay yerinden uzaklaşırken yere düşen kadını araçla ezdi.

KAPSAMLI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Güney Galler polisi olaydan sonra kadının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti. Kadının yüzünde ciddi şekilde morluk oluştuğu ve yaralarına da dikiş atıldığı belirtildi. Çalınan araba terk edilmiş bir halde bulundu ancak şüpheliye dair herhangi bir ize rastlanamadı. Polis olaya ilişkin olarak kapsamlı bir araştırma yaptıklarını ifade etti.



