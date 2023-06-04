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  4. Hırsıza meydan dayağı kamerada! Saklandığı küvette yakalayıp dövdüler

Hırsıza meydan dayağı kamerada! Saklandığı küvette yakalayıp dövdüler

04.06.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Çukurova ilçesinde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan binaya giren hırsızlık şüphelisi, hayatının şokunu yaşadı. Çevrede nöbet tutan daire sahipleri tarafından fark edilen hırsız, saklandığı banyonun küvetinde yakalanıp dövüldü. Ayaklarından sürüklenerek dışarı çıkarılan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte detaylar...

Hırsıza meydan dayağı kamerada! Saklandığı küvette yakalayıp dövdüler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı binaya farklı zamanlarda giren hırsızlar, kapı kolu, pencere ve plastik doğrama gibi malzemeleri çaldı. Hırsızlık olayları üzerine binada oturanlar, nöbet tutmaya başladı.

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Dün gece 2 şüpheli binaya girdi. Şüphelilerden biri çevrede bekleyenleri fark edip kaçtı, diğeri ise bir daireye girdi. Apartmanda oturanlar dairenin banyosundaki küvete saklanan şüpheliyi yakalayıp, dövdü.

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Ayağından sürüklenerek binadan çıkarılan şüpheli, serbest bırakılması için yalvardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İhbar üzerine adrese gelen polise teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü.

(DHA)

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Hırsız Adana hırsızlık

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