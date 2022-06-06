Hırsızlığın bu kadarı! Evlilik teklifi ederken bir anda elindeki yüzüğü kaptırdı

Sosyal medyada popüler olan görüntülerde Disney hayranı bir çift, romantik anlara imza atarken hırsızın azizliğine uğradı. Magic Kingdom kalesinin önünce dizlerin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklifi eden adam bir anda elindeki yüzüğü hırsıza kaptırdı. Kafasında Mickey Mouse tacı bulanan adam, evlilik teklifi yüzüğünü çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

“EN ÖZEL ANLARINI MAHVETTİ”

Arkadaşının evlenme teklifini kameraya kaydeden bir kullanıcı gönderisine, “En yakın arkadaşımın özel günü rezil oldu. Bu anı ölümsüzleştirmek istemiştim her şey farklı bir boyuta döndü. Üzgünüm. En özel anlarını mahvetti” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan görüntülerinden sonra çiftin arkadaşları Disneyland Paris’in ikiliden yaşananlardan dolayı özür dilediğini belirtti.



