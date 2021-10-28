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Hırsızlıktan yakalandı, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti: Çek çek iyi çek, çıkınca alırım seni

28.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da 16 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 4 şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye getirilirken gazetecileri, “Çek çek iyi çek, çıkınca alırım seni zaten” diye tehdit eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Yeşilova, Yeşiltepe, Yenikent beldeleri, köylerde ve il merkezinde meydana gelen 16 hırsızlık olayına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlattı. JASAT ekipleri çalışmalar kapsamında, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, evden hırsızlık, inşaattan hırsızlık, açıktan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının şüphelisi 4 şahsın kimliğine ulaştı. Şüphelilerin Yasin T. (26), Ömer Ö. (30), Uğur Ö. (26) ve Umut K. (25) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan takiplerde çalınan malzemeler gibi birçok delile ulaşan JASAT ekipleri, şüphelilerin Yeşilova beldesinde bulunan 4 ayrı ikamete operasyon düzenledi. 16 hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

"ÇEK ÇEK İYİ ÇEK, ÇIKINCA ALIRIM SENİ" DEDİ, ÇIKMADAN TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince getirilen şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarının üzerine yürümek istedi. Şüphelilerden Yasin T. adliye girişinde kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Çek çek iyi çek, çıkınca alırım seni zaten, çek sen” diyerek tehditte bulundu. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden gazetecileri tehdit eden Yasin T. ve Ömer Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Uğur Ö. ile Umut K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, yurtta asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

(İHA)

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