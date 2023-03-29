'Hizbullahçıyız' deyip 'kafa kesme' tehdidinde bulundu! Skandal ifadeleri sosyal medyada gündem oldu, CHP harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na destek vermesiyle Türkiye'nin yeniden gündemine giren terör örgütü Hizbullah'ı desteklediğini belirten kişinin skandal sözleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak harekete geçtiklerini duyurdu.

"BİZ CİHADA HAZIRIZ, KAFALARINI KESERİZ"

Batman'da yapılan sokak röportajında "Ekonominin neresi kötü? Herkesin cebinde iPhone var" diyen kişi şu ifadeleri de kullandı:

''Bu köpeklere, ateistlere, kafirlere oy vermem. Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız. Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir.''

"Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Biz cihada hazırız, onların kafalarını da keseriz."

"BU DENSİZ HAKKINDA DERHAL GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Röportaj sosyal medyada gündem olurken Celal Çelik'ten bir açıklama geldi. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!"

