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'Hizbullahçıyız' deyip 'kafa kesme' tehdidinde bulundu! Skandal ifadeleri sosyal medyada gündem oldu, CHP harekete geçti

29.03.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da yapılan bir sokak röportajında "Hizbullahçı" olduğunu belirten kişinin skandal ifadeleri büyük tepki topladı. "Cihada hazır olduklarını" söyleyen kişi Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce gibi isimler hakkında kan donduran sözler kullanıp "Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz" dedi. Söz konusu kişiyle ilgili CHP'den bir hamle geldi.

'Hizbullahçıyız' deyip 'kafa kesme' tehdidinde bulundu! Skandal ifadeleri sosyal medyada gündem oldu, CHP harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na destek vermesiyle Türkiye'nin yeniden gündemine giren terör örgütü Hizbullah'ı desteklediğini belirten kişinin skandal sözleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak harekete geçtiklerini duyurdu.

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"BİZ CİHADA HAZIRIZ, KAFALARINI KESERİZ"

Batman'da yapılan sokak röportajında "Ekonominin neresi kötü? Herkesin cebinde iPhone var" diyen kişi şu ifadeleri de kullandı:

''Bu köpeklere, ateistlere, kafirlere oy vermem. Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız. Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir.''

"Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Biz cihada hazırız, onların kafalarını da keseriz."

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"BU DENSİZ HAKKINDA DERHAL GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Röportaj sosyal medyada gündem olurken Celal Çelik'ten bir açıklama geldi. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!"

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CHP sokak röportajı Hizbullah

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