Hızlı ve Öfkeli 7 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star TV ekranında bu akşam izleyici ile buluşacak olan Hızlı ve Öfkeli 7 filmi 2015 yılında vizyona girdi. Paul Walker'ın yer aldığı son filmde ekip suç dünyasının uzaklaşma kararı almadan önce Owen Shaw'u hastanede yoğun bakıma gönderip yollarını ayırma kararı almıştır. Kararın alınmasının ardından ortaya çıkan Shaw’un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ekibin tüm planlarını alt üst eder. Peki Hızlı ve Öfkeli 7 filminin konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

HIZLI VE ÖFKELİ 7 KONUSU

Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O’Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika’ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen’ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), Dominic’i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han’ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCU KADROSU

Paul Walker (Brian O’Conner)

Vin Diesel (Dominic Toretto)

Dwayne Johnson (Luke Hobbs)

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Jordana Brewster (Mia Toretto)

Tyrese Gibson (Roman Pearce)

Ludacris (Tej Parker)

Lucas Black (Sean Boswell)

Jason Statham (Deckard Shaw)

Nathalie Emmanuel (Ramsey)

Djimon Hounsou (Mose Jakande)

Tony Jaa (Kiet)

Ali Fazal (Safar)

Elsa Pataky (Elena Neves)

