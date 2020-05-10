MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hokkabaz filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filmi konusu nedir?

Hokkabaz filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filmi konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 20:22 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz'ın en sevilen filmlerinden olan Hokkabaz bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Cem Yılmaz'a Mazhar Alanson, Tuna Orhan ve Özlem Tekin'in de eşlik ettiği Hokkabaz filminde, bir hokkabaz ve yardımcısının turne sırasında yaşadığı olaylar konu alınıyor. Peki Hokkabaz filmi nerede çekildi? İşte Hokkabaz konusu ve oyuncu kadrosu.

Hokkabaz filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filmi konusu nedir?

2006 yılında vizyona giren Hokkabaz'ın senaryosunu Cem Yılmaz yazarken, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı ile birlikte yaptı.

HOKKABAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hokkabaz filmi İstanbul'da, Şişli, Sirkeci ve Salacak gibi semtlerde çekilmiştir. Ayrıca Çanakkale'de geçen sahneler için çekimler, Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçükanafartalar, Şehitler Abidesi bölgelerde yapılmıştır.

HOKKABAZ KONUSU NEDİR?

İskender (Cem Yılmaz) hokkabazdır. Yani aslında sihirbazdır. Ama onun ve çocukluk arkadaşı Maradona’nın (Tuna Orhan) dışında herkes onun hokkabaz olduğunu düşünmektedir. İstanbul’dan hızla kaçmak zorunda kalan ikili, turne programına Sait’i (Mazhar Alanson) de dahil ederek büyük risk alırlar. Baba Sait, İskender’i takdir etmeyi uzun yıllar evvel bırakmıştır. Turne üçlüyü kaynaştırırken, aynı zamanda görkemli bir dağılmaya sebep olur. İskender, Maradona ve Sait, yol arkadaşları Fatma (Özlem Tekin) ile bir dağılıp bir toparlanırlar.

8ffc50148a36984dbaa5c7c76a89f51e

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI

Cem Yilmaz – Iskender Tünaydin

Mazhar Alanson – Sait Tünaydin

Özlem Tekin – Fatma Nur Gaye Türksönmez

Tuna Orhan – Maradona – Orhan Direk

Tuncer Salman – Aslan Türksönmez

Kemal Inci – Cemal Aga

Gürgen Öz – Erkut

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan daha çıktıKorktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan daha çıktı
Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı!Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı!
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Cinayet anındaki sesleri eşine dinletmiş

Kan donduran olay! Cinayet anındaki sesleri eşine dinletmiş

Erdoğan'dan koronavirüsle mücadelede önemli açıklama

Erdoğan'dan koronavirüsle mücadelede önemli açıklama

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Bazı illerde okullar açılacak mı? Bakan Selçuk duyurdu

Bazı illerde okullar açılacak mı? Bakan Selçuk duyurdu

Bilim Kurulu Üyesi Çelik'ten hayati uyarı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik'ten hayati uyarı

Hepsi bir evden çıktı! Dahası da var

Hepsi bir evden çıktı! Dahası da var

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülen Gözler filmi ne zaman ve nerede çekildi? Gülen Gözler konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gülen Gözler ne zaman ve nerede çekildi?

Örümcek Adam 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam 3 ne zaman çekildi?

Örümcek Adam'ın maceraları devam ediyor

Hadi Be Oğlum filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hadi Be Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kıvanç Tatlıtuğ Hadi Be Oğlum ile ekranda!

Selin Ciğerci yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı!

Annesini kaybeden Bülent Ersoy'dan Anneler Günü paylaşımı! 'Arkamda koca bir dağ yıkıldı'

Annesini kaybetmişti! 'Arkamda koca bir dağ yıkıldı'

Survivor'da elenen Makbule Karabudak koronavirüse yakalandı

İşte Survivor'da elenen ve koronavirüse yakalanan yarışmacı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.