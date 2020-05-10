Hokkabaz filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filmi konusu nedir?

2006 yılında vizyona giren Hokkabaz'ın senaryosunu Cem Yılmaz yazarken, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı ile birlikte yaptı.

HOKKABAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hokkabaz filmi İstanbul'da, Şişli, Sirkeci ve Salacak gibi semtlerde çekilmiştir. Ayrıca Çanakkale'de geçen sahneler için çekimler, Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçükanafartalar, Şehitler Abidesi bölgelerde yapılmıştır.

HOKKABAZ KONUSU NEDİR?

İskender (Cem Yılmaz) hokkabazdır. Yani aslında sihirbazdır. Ama onun ve çocukluk arkadaşı Maradona’nın (Tuna Orhan) dışında herkes onun hokkabaz olduğunu düşünmektedir. İstanbul’dan hızla kaçmak zorunda kalan ikili, turne programına Sait’i (Mazhar Alanson) de dahil ederek büyük risk alırlar. Baba Sait, İskender’i takdir etmeyi uzun yıllar evvel bırakmıştır. Turne üçlüyü kaynaştırırken, aynı zamanda görkemli bir dağılmaya sebep olur. İskender, Maradona ve Sait, yol arkadaşları Fatma (Özlem Tekin) ile bir dağılıp bir toparlanırlar.

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI

Cem Yilmaz – Iskender Tünaydin

Mazhar Alanson – Sait Tünaydin

Özlem Tekin – Fatma Nur Gaye Türksönmez

Tuna Orhan – Maradona – Orhan Direk

Tuncer Salman – Aslan Türksönmez

Kemal Inci – Cemal Aga

Gürgen Öz – Erkut

