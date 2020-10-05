Honda Formula 1 yarışları için enerjisini başka alanlara aktaracak

Japonya’nın en önemli otomobil üreticilerinden birinin, su gibi benzin içen dev motorlarla yarış yapılan bir şovdan çekileceğini açıklaması, sembolik olarak çok önemli. Bu işaret, otomobil üreticilerinin artık dünya pazarlarında “su gibi yakıt içen” motorlara olan ilginin bitişini tespit ettiğini gösteriyor.

Öte yandan Honda şimdilik motor sporları alanından tam olarak çıkmıyor. Şirket ABD’de çok popüler olan IndyCar yarışları için özel motorlar üretmeye devam edecek.

Ancak Honda, mevcut sözleşmeleri gereği 2021’in sonuna kadar, Red Bull ve AlphaTauri F1 ekipleriyle yaptığı ortaklığa devam edecek.

Honda’nın açıklamasına göre şirket artık elektrikli motor lara ve yakıt tasarrufuna dair teknolojilere odaklanmak için Formula 1 için ayırdığı enerjiyi sonlandırıyor.

Japon otomobil üreticisi Honda Formula 1 yarışlarından çekileceğini resmen duyurdu. Şirket artık Formula 1 yarışlarında güç gösterisi yapacak motorlar ve otomobil teknolojileri geliştirmek yerine enerjisini daha aklı başında alanlara odaklayacak. Peki nedir bu alanlar?

Bir zamanlar Formula 1 yarışlarını kazanan markalar ve motorlar, dünyada otomobil satmak için büyük bir pazarlama avantajına sahip olurdu. Ancak artık dünyada tüketicilerin otomobil satın almak için Formula 1 gibi şovları ciddiye almadığı da kanıtlanmış oldu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Otomobil üreticileri desteklerini çektiğinde Formula 1’in hayatta kalması mümkün mü?

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