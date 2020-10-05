HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Honda Formula 1 yarışları için enerjisini başka alanlara aktaracak

Honda Formula 1 yarışları için enerjisini başka alanlara aktaracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Daha güçlü motorlar üretmek için birbiriyle yarışan otomobil üreticilerinin onlarca yıldır şov sahnesi olan Formula 1 yarışları anlamını mı kaybediyor?

Honda Formula 1 yarışları için enerjisini başka alanlara aktaracak

Japon otomobil üreticisi Honda Formula 1 yarışlarından çekileceğini resmen duyurdu. Şirket artık Formula 1 yarışlarında güç gösterisi yapacak motorlar ve otomobil teknolojileri geliştirmek yerine enerjisini daha aklı başında alanlara odaklayacak. Peki nedir bu alanlar?

HONDA GÜCÜNÜ ELEKTRİKLİ MOTORLARA AKTARACAK

Honda’nın açıklamasına göre şirket artık elektrikli motorlara ve yakıt tasarrufuna dair teknolojilere odaklanmak için Formula 1 için ayırdığı enerjiyi sonlandırıyor.

Ancak Honda, mevcut sözleşmeleri gereği 2021’in sonuna kadar, Red Bull ve AlphaTauri F1 ekipleriyle yaptığı ortaklığa devam edecek.

Öte yandan Honda şimdilik motor sporları alanından tam olarak çıkmıyor. Şirket ABD’de çok popüler olan IndyCar yarışları için özel motorlar üretmeye devam edecek.

Japonya’nın en önemli otomobil üreticilerinden birinin, su gibi benzin içen dev motorlarla yarış yapılan bir şovdan çekileceğini açıklaması, sembolik olarak çok önemli. Bu işaret, otomobil üreticilerinin artık dünya pazarlarında “su gibi yakıt içen” motorlara olan ilginin bitişini tespit ettiğini gösteriyor.

Bir zamanlar Formula 1 yarışlarını kazanan markalar ve motorlar, dünyada otomobil satmak için büyük bir pazarlama avantajına sahip olurdu. Ancak artık dünyada tüketicilerin otomobil satın almak için Formula 1 gibi şovları ciddiye almadığı da kanıtlanmış oldu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Otomobil üreticileri desteklerini çektiğinde Formula 1’in hayatta kalması mümkün mü?

Şehir içi toplu taşıma için HES kodu zorunluluğu geldi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
Twitter açıkladı! Artık taciz kabul edilip cezalandırılacakTwitter açıkladı! Artık taciz kabul edilip cezalandırılacak
Koronavirüs testi yapılırken kafatası delindiKoronavirüs testi yapılırken kafatası delindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Xiaomi kullanıcılarına müjde! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Xiaomi kullanıcılarına müjde! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IKEA'dan çok önemli tek kullanımlık pil kararı
IKEA'dan çok önemli tek kullanımlık pil kararı
Apple iPhone 12 ailesinin fiyatları ortaya çıktı
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Twitter kötü dilek ile tacize nihayet yasak koyuyor
Twitter açıkladı! Artık taciz kabul edilip cezalandırılacak
2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar hangileri?
En çok indirilenler belli oldu, ilginç sonuç ortaya çıktı!
Önce iPhone 12 tanıtılsaydı: iPhone 13'ten sürpriz bilgiler geldi
Bir sonraki iPhone'dan sürpriz bilgiler! Neler sunacak?
Suzuki SX4 S-Cross Türkiye'ye geliyor! İşte Suzuki SX4 S-Cross'un fiyatı
Bir otomobil daha Türkiye yollarıyla buluşuyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.